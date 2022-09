Los extranjeros que llegan a Cisjordania deberán informar al Gobierno israelí de sus lazos sentimentales con palestinos

El próximo lunes entra en vigor una nueva legislación israelí que regula la entrada de extranjeros en Cisjordania y que, entre otras cosas, les exige que notifiquen al Gobierno su relación sentimental con un palestino si formaron "una pareja".

Bajo la nueva normativa, un extranjero que esté casado con una persona de origen palestino, que se haya comprometido o que conviva con ella, deberá informar de ello al Ministerio de Defensa por escrito en un plazo de 30 días después del inicio de "lo que ocurra primero".

Elaboradas por el COGAT (Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios), entidad del Ministerio de Defensa israelí responsable de asuntos civiles palestinos, las reglas fueron presentadas en febrero, pero su implementación se pospuso dos veces por desafíos jurídicos.

"Un extranjero casado o que forme una pareja con un residente de la Zona debe proceder a realizar los trámites […] antes de llegar a la Zona. Si la relación comienza después de la llegada del extranjero a la Zona, debe informar por escrito (mediante una dirección de correo electrónico especial) al funcionario autorizado del COGAT en un plazo de 30 días desde el comienzo de la relación", estipula el documento.

Al mismo tiempo, se debe presentar una solicitud a la Autoridad Palestina para formalizar el estatus. Si Israel no recibe la correspondiente solicitud en un plazo de 90 días desde la notificación de la Autoridad Palestina, el permiso israelí caducará y el extranjero deberá abandonar Cisjordania "inmediatamente".

En todo caso, el permiso expedido por Israel de estancia en Cisjordania solo puede ser prolongado hasta 27 meses, después de los cuales el extranjero tendrá que irse por un período de seis meses.

Además, los titulares de pasaportes de otros países, incluidos los palestinos que viven en el extranjero y planean visitar Cisjordania, ya no podrán obtener visas a la llegada a Israel y tendrán que solicitarlas con al menos 45 días de antelación, precisa The Times of Israel.

Las reglas no se aplican a quienes visitan los asentamientos israelíes en Cisjordania, ni tampoco a las visitas cortas de hasta tres meses, centrándose únicamente en los nuevos trámites pertinentes relativos a la formalización del estatus en la zona y en los permisos para cónyuges.