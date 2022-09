Francia: Un tope al precio del crudo ruso será "difícil" de implementar

El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, declaró este sábado que los esfuerzos de los países del Grupo de los Siete por establecer topes al precio del petróleo ruso serán eficientes solo en el caso de que se les unan otras potencias económicas por todo el mundo, informa CNBC.

Aunque el político galo considera que la medida, acordada entre los miembros del G7 este viernes, debe ser "global", reconoce que esto requiere un compromiso entre todos.

"Sabemos que necesitamos la unidad de los 27 Estados miembros si queremos obtener la luz verde para introducir ese tope", dijo Le Maire durante el foro económico Ambrosetti, refiriéndose a la Unión Europea, que se considera un miembro "no numerario" del G7.

Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Canadá, y Japón todavía tienen que decidir cómo se aplicará la fijación del precio al combustible ruso. Si bien se espera que este proceso concluya para principios de diciembre, cuando entren en vigor las sanciones de la UE a las importaciones marítimas de crudo ruso, será "bastante difícil" de implementar para las naciones integrantes del G7, señala Le Maire.

Las declaraciones del funcionario francés siguen a los comentarios de Kadri Simson, jefa de Energía de la UE, que instó a que China e India, que han aumentado sus compras de petróleo ruso este año, se solidarizaran con el bloque.

El viceprimer ministro Alexánder Novak afirmó este jueves que Rusia va a detener los envíos de petróleo y de productos relacionados a los países que decidan poner un tope al precio del hidrocarburo importado desde la nación. "Si limitan los precios, simplemente no les vamos a suministrar el petróleo ni los productos petrolíferos a esas empresas o países que van a introducir las restricciones, porque no vamos a trabajar en condiciones que no sean de mercado", recalcó.