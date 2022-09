Un problema, dos candidatos: ¿qué harán Truss y Sunak ante la crisis energética?

El exministro de Hacienda británico, Rishi Sunak, y la ministra de Exteriores, Liz Truss, han compartido este domingo en la BBC su visión de cómo harían frente a la crisis energética en el país si llegan a ocupar el cargo de primer ministro del Reino Unido.

Para Sunak, nada está fuera de la mesa cuando se trata de la seguridad energética del país. "Lo que he dicho es que no deberíamos descartar nada", empezó el candidato 'tory', preguntado por la conductora del programa 'Sunday with Laura Kuenssberg' ('El domingo con Laura Kuenssberg') sobre las medidas que tomaría ante potenciales apagones.

"Quiero decir que estamos ante una auténtica emergencia, creo que cualquiera que pretenda que este no es el caso no está siendo sincero con el país", continuó.

"No deberíamos descartar nada porque la situación es grave, tenemos que asegurarnos de que la superaremos y necesitamos cada instrumento en la caja de herramientas", resumió, reiterando que "es responsable no descartar" ninguna posibilidad y más vale estar preparados para cualquier imprevisto.

La ministra de Exteriores, por su parte, prometió "actuar" sin demoras y dijo que va a revelar su plan de respuesta a la crisis energética "en el plazo de una semana" si se convierte en la primera ministra, negándose a dar detalles algunos en vivo.

Truss también esquivó la pregunta directa de la presentadora de si va a repartir libras esterlinas entre los británicos para ayudarles con las costosas facturas energéticas. "Entiendo que la gente está lidiando con facturas energéticas desorbitadas y que hay previsiones de que más adelante la situación empeore aún más", declaró.

"Si soy elegida como primera ministra, actuaré inmediatamente con respecto a las facturas y el suministro de energía, porque creo que ambas cosas van de la mano", señaló. "Tenemos que lidiar con un problema inmediato, tenemos que ayudar a la gente, tenemos que ayudar a los negocios, pero también tenemos que solucionar los problemas de suministro que nos hicieron acabar en donde estamos ahora", afirmó.

Por último, Truss prometió aclarar cómo exactamente pretende plantar cara a los desafíos energéticos para poner al Reino Unido "en una situación adecuada para el invierno" si gana las elecciones.