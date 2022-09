Yelena Zelénskaya insta a los británicos a mantener su apoyo a Kiev mientras "cuentan céntimos", y la Red responde

"Oímos que la energía se está encareciendo, que la vida se está encareciendo, pero la gente debería entender que no viene del apoyo de Occidente a Ucrania", afirmó la primera dama ucraniana.

La primera dama de Ucrania, Yelena Zelénskaya, instó en una entrevista para la BBC, parte de la cual fue publicada este domingo, a que los británicos sigan proporcionando apoyo a Kiev, pese a la subida de precios, la inseguridad energética y el creciente costo de vida.

"Oímos que la energía se está encareciendo, que la vida se está encareciendo, pero la gente debería entender que no viene del apoyo de Occidente a Ucrania, sino de las acciones de Rusia. Entiendo que la situación es muy dura. Pero permítanme recordar que en la época de la pandemia del covid-19, que todavía está con nosotros, cuando hubo subidas de precios, Ucrania también se vio afectada", recalcó la esposa de Vladímir Zelenski.

En esta línea, subrayó que en Kiev también se observan las tendencias alcistas. "Pero además nuestra gente es asesinada. Entonces, cuando empiezan a contar los céntimos en su cuenta bancaria o en su bolsillo, nosotros hacemos lo mismo y contamos nuestras víctimas", afirmó.

"No muerdas la mano que te ha dado armas y dinero"

Por su parte, parte de los usuarios percibieron con escepticismo las declaraciones de Zelénskaya, mientras que algunos arremetieron contra tal enfoque, sugiriendo que muchos británicos corren el riesgo de no sobrevivir este invierno por la falta de calefacción o de alimentos. "Esta entrevista me enfureció. ¿No entiende cuántas personas morirán este invierno por no poder pagar la calefacción? O para comer además de calentar su casa [...]", anotó una usuaria en Twitter.

"¿El Reino Unido cuenta centavos? 40 millones de personas en situación de pobreza energética no son centavos", respondió otro. "Tenemos que poner fin a este apoyo financiero y militar a Ucrania, y liderar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania", propuso uno.

Mientras, algunos internautas coinciden en que los comentarios de la primera dama ucraniana no corresponden al estatus del Reino Unido como uno de los aliados principales de Kiev en el conflicto, al tiempo que reiteran la necesidad de focalizarse en los asuntos internos. "Ante la actualidad, esta primera dama no ve la lucha de los demás como los demás ven la suya. Sus palabras son un poco decepcionantes, debo decir", escribió uno en la sección de comentarios bajo el video en YouTube.

"Seguimos dando, dando, dando y así nos lo agradecen. Déjenlos" atajó otro. "No muerdas la mano que te ha dado armas y dinero para ayudar. Es posible que los británicos también mueran de frío. Agradece la ayuda", aconsejó otro. "Tal vez sería una buena idea que no avergonzaras a tus nuevos aliados para que fueran indigentes por tu bien. Un poco de gratitud no vendría mal", acentuó un usuario.

Otros pusieron énfasis en la lujosa vestimenta de Zelénskaya. "¡Me encanta su ropa! Definitivamente, no [es] Primark [cadena irlandesa de ropa] o la tienda de caridad local donde el 70 % de nosotros va a comprar el próximo mes, ella es desafiante al no tener que contar sus centavos", sostuvo uno. "No hagas comentarios como este en una entrevista mientras llevas ropa de diseño y estás literalmente sentado en un trono de oro", le siguió otro.

"Mientras Yelena cuenta sus millones y posa para la revista Vogue, los europeos pagan", escribió un internauta, al referirse a la sesión de fotos de la pareja presidencial para la revista de moda en julio. En aquel entonces, la publicación de imágenes tampoco estuvo exenta de polémica en la Red.