"Iré solito con seis 'babies'": Alcalde colombiano desata una ola de críticas por su comentario sobre un concierto de reguetón

El alcalde de la ciudad colombiana de Cali, Jorge Iván Ospina, se ha convertido en el blanco de críticas tras una polémica frase en la que presumió de quienes lo acompañarían a uno de los conciertos de reguetón que se llevará a cabo en los próximos días en la capital vallecaucana.

En una transmisión en vivo, Ospina les preguntó a los presentes si asistirían al 'show' de los cantantes Wisin y Yandel, que tuvo lugar el pasado 2 de septiembre.

"¿Tú vas al concierto esta noche? Yo sí voy a ir y voy a estar en un lugar donde me va a caer el sudor de unos manes que se despiden. ¿Sabes quiénes son? ¿No sabes? Estás paila. ¿Te sabes una canción de ellos?", preguntó Ospina a un hombre, quien respondió que no tenía conocimiento de quiénes eran los artistas a los se refería y sugirió que él tampoco lo sabía.

"Mijo, pero por Dios. En términos de reguetón, del viejito, yo lo sé al piso", contestó el alcalde antes de preguntar a una de las presentes si iría, a lo que la mujer le contestó que asistiría a otra presentación: a la de los cantantes Ryan Castro y Blessd. "¡Uy!, que boleta, ¿va a ser mañana eso, en serio?", expresó Ospina.

El mejor alcalde de Colombia pic.twitter.com/k0Huqbaxz9 — Lucho (@Luizaout1912) September 3, 2022

Finalmente, el alcalde comunicó que tenía un palco para un concierto de Daddy Yankee que se llevará a cabo el próximo 7 de octubre.

"Yo tengo para octubre un pequeño palco al frente y voy a ver a un man puertorriqueño, uff, que está ya veterano en el reguetón. ¿Sabes quién es? ¿No, no sabes? Ese es Yankee. ¿Alguien quisiera ir conmigo? ¿No? Ah bueno, después no digan que no les propuse", comentó el burgomaestre, antes de afirmar entre risas: "Iré solito con seis 'babies'".

Este último comentario del alcalde fue recibido con indignación en las redes sociales, suscitando todo tipo de críticas.

"Aquí es donde digo que estamos como estamos porque no hacemos nada y más aún solo festejamos cosas como estas", escribió en Twitter un cibernauta. "Alcalde, usted es una persona que gusta mucho de la cultura, sin embargo, preocúpese también por la seguridad de Cali", agregó. "En qué cabeza cabe votar por este tipo y dos veces", expresó otro.

Por su parte, el concejal de Cali Juan Martín Bravo tuiteó que "ojalá las seis 'babies' sean: seguridad, malla vial, movilidad, red semafórica, transparencia y autoridad".