Las palabras de Borrell "Rusia fascista" son calificadas como un "error del traductor"

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, exigió este lunes que las autoridades europeas presenten el texto preciso de la reciente declaración del alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, Josep Borrell, en la que posiblemente nombró a Rusia como un país fascista.

En esta misma jornada, el diplomático se encontraba pronunciando el discurso en inglés por una videoconferencia en un evento del Parlamento Europeo en Praga, pero luego decidió continuar en su idioma materno que es el español. Tras ello, se podía escuchar solo la voz del traductor en inglés.

En un momento de su discurso, Borrell dijo, según la traducción oficial: "Hasta el momento no tenemos un plan concreto de cómo derrotar a la Rusia fascista y su régimen fascista".

Sin embargo, poco después de la declaración, el portavoz del diplomático, Peter Stano, aseveró que en realidad se trató de un error del traductor. "Lo hemos revisado. El alto representante no dijo las palabras como se escucharon en la traducción", señaló Stano a TASS.

Según su declaración, Borrell no llamó a Rusia de esta manera, sino que hizo referencia a otra declaración de un miembro del Parlamento que usó la palabra durante la discusión. De esta manera, señaló que la frase original en español fue formulada de la siguiente manera: "Como dijo uno de los diputados, quien afirmó que el objetivo [de la UE] consiste en vencer a la Rusia fascista y su régimen fascista. Me preguntaron sobre esto, pero no es mi tarea. Mi tarea es más modesta, y es, juntos, ayudar a Ucrania de forma unificada, así como continuar la discusión con nuestros socios internacionales y aplicar las sanciones eficazmente en tal forma en que fueron adoptadas".

Reacción de Rusia

Comentando la declaración de Borrell, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, dijo que estas palabras lo desacreditan como diplomático. "Por supuesto, de ahora en adelante ninguno de sus juicios sobre Rusia y las relaciones con ella pueden tener un carácter relevante", destacó el vocero.

Por su parte, María Zajárova reiteró que "la Unión Europea está obligada" a presentar el texto exacto del político en idioma original. En otro mensaje en su canal de Telegram, la vocera le aconsejó a Borrell que nombre como "fascista" a EE.UU. "Borrell tiene que llamar así a EE.UU., porque la secretaria de prensa de Biden declaró que 'los republicanos estadounidenses son fascistas'", escribió.