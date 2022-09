Las medidas económicas de Scholz no ayudarán a evitar una recesión en Alemania, estiman expertos

El paquete de ayuda que por valor de 65.000 millones de euros (alrededor de 64.350 millones de dólares) se propone apoyar a los ciudadanos alemanes ante el alza de los precios energéticos no parará la caída económica, alertaron expertos del banco holandés ING Groep NV. El conjunto de medidas, anunciado este 4 de septiembre, incluye subvenciones para los hogares con bajos ingresos, estudiantes y jubilados, así como un límite máximo en los precios de la electricidad.

"Aunque el paquete anunciado servirá de apoyo para los más vulnerables financieramente, cabe dudar que sea suficiente para mitigar plenamente el impacto de los crecientes precios de la electricidad", sostuvo este lunes Carsten Brzeski, economista de ING, comunica Bloomberg. El gobierno alemán no presta casi ayuda alguna a las empresas y hogares que no están en los programas de subsidios sociales, por lo que el paquete no será útil para "evitar que la economía en general caiga en recesión".

Otro experto, Joerg Kraemer, economista del banco alemán Commerzbank, advirtió que la ayuda ahora anunciada crea "la ilusión de que gran parte de la población puede ser protegida de las consecuencias de los crecientes precios energéticos". Aún más, destacó que el paquete puede incluso agravar la situación en cuanto a los precios de bienes de consumo. Según el analista Greg Fuzesi, del banco JPMorgan Chase & Co, citado por Bloomberg, "hay muchas cuestiones que tener en cuenta para medir de manera precisa la incidencia [del paquete de ayuda] en la inflación", dado el cese de suministros de gas ruso por el gasoducto Nord Stream 1, tras lo cual "pueden materializarse nuevos riesgos".