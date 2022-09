Demandan por abuso infantil a la comediante estadounidense Tiffany Haddish

La actriz y comediante estadounidense Tiffany Haddish se pronunció este lunes respecto a la demanda en su contra por abuso sexual infantil, presentada la semana pasada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles (California, EE.UU.).

"Sé que la gente tiene un montón de preguntas. Lo entiendo. Estoy de acuerdo con ustedes. Lamentablemente, debido a que hay un caso legal en curso, es muy poco lo que puedo decir en este momento", escribió este lunes en sus redes sociales la artista, conocida por sus papeles en series de televisión como 'If Loving You is Wrong' y películas de comedia como 'Girls Trip'.

Según documentos judiciales conocidos por el diario Daily Beast, una mujer de 22 años y su hermano, de 15 años, acusan a Haddish y al también humorista y actor Aries Spears de haberlos hecho actuar en parodias sexualmente sugerentes e inapropiadas frente a una cámara cuando eran menores de edad.

La joven asegura que fue llevada por Haddish a un estudio de Hollywood en 2013, cuando tenía 14 años, para "filmar un comercial de sándwich sexualmente sugerente", en el que debía morder el bocadillo desde el extremo "gimiendo y haciendo ruidos sexuales" de una manera que simulara el "acto de felación". Un año después, la humorista reclutó a su hermano, entonces de siete años, para otro video llamado "A través de los ojos de un pedófilo", una parodia en la que Spears interpretaba a un pedófilo y el niño aparecía en ropa interior, indica la demanda.

La demandante y su hermano aseguran que continúan viviendo con el trauma de lo que soportaron y han desarrollado un trastorno que les impide socializar. En la causa judicial, los implicados son acusados de infligir intencionalmente angustia emocional, de agresión, acoso y abuso sexual de un menor, entre otros. En una declaración al medio Page Six, los abogados de ambas celebridades negaron las acusaciones y las calificaron de extorsión.

"Claramente, aunque este 'sketch' pretendía ser cómico, no lo fue en absoluto, y me arrepiento profundamente de haber aceptado actuar en él", afirmó hoy al respecto Haddish en un mensaje por redes. "Espero poder compartir mucho más sobre esta situación tan pronto como pueda", añadió.