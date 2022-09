Una presentadora de noticias sufre un principio de derrame cerebral en directo (VIDEO)

Una presentadora de noticias de Oklahoma (EE.UU.) sufrió un principio de derrame cerebral en directo, lo que la hizo balbucear y la obligó a interrumpir la emisión matinal del pasado sábado.

La periodista Julie Chin, de la filial de la NBC en Tulsa, KJRH, estaba presentando una historia sobre el lanzamiento cancelado de la misión Artemis-I de la NASA cuando de repente se vio incapaz de pronunciar las palabras que estaba leyendo en su teleprónter. Desconcertada y tartamudeando, la presentadora trató de seguir adelante con la emisión, pero se vio completamente incapaz de pronunciar su guion en voz alta.

"Lo siento, algo me pasa esta mañana y pido disculpas a todo el mundo", dijo Chin, saliéndose del guion y pasando la emisión al equipo de meteorología. "Vamos a pasar a la meteoróloga Annie Brown", dijo. Los colegas de la sala de redacción llamaron al 9-11 y fue trasladada inmediatamente al hospital.

Posteriormente, Chin publicó en sus redes sociales que se encontraba en buen estado de salud. "Me alegra comunicar que mis pruebas han salido bien. En este momento, los médicos creen que he tenido un principio de derrame cerebral, pero no un derrame completo", escribió. "Todavía hay muchas preguntas y muchas cosas que seguir, pero el resultado final es que debería estar bien", añadió.

Chin explicó que se sentía bien antes de la emisión, pero que su estado se deterioró repentina y rápidamente. "Me sentía muy bien antes del programa. Sin embargo, en el transcurso de varios minutos, durante nuestro telediario, empezaron a suceder cosas. Primero, perdí la visión parcial de un ojo. Un poco más tarde se me adormecieron la mano y el brazo", destacó la presentadora, agradeciendo a sus colegas que actuaran rápidamente ante la situación.