Mbappé rompe el silencio y habla con Paul Pogba sobre el escándalo de "brujería"

Durante una conferencia sostenida este lunes, el delantero del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, confirmó su apoyo a su compañero en la selección de Francia Paul Pogba, luego de que su nombre saliera a relucir en una extorsión de la que el jugador de la Juventus es víctima, recoge la agencia AP.

Anteriormente, se dio a conocer que la Policía francesa investiga las acusaciones de Pogba, en las que señala a su hermano, Mathias, y a sus amigos de la infancia como integrantes de una banda criminal que han intentado extorsionarlo con 13 millones de euros.

De acuerdo al futbolista, las declaraciones de Mathias Pogba, en las que asegura que su hermano contrató a un médico brujo para lanzar un hechizo sobre Mbappé, forman parte de la extorsión y tienen el objetivo de manchar su reputación y enemistarlo con su compañero de selección.

"Me llamó y me dio su versión de los hechos. Es su palabra contra la de su hermano […] y prefiero creer en las palabras de mi compañero", comentó el ariete del PSG. "Él [Paul Pogba] tiene otros problemas y creo que no es momento de añadirle nada […] Veremos cómo avanza [el caso], estoy bastante alejado de todo", agregó.

Las autoridades galas indicaron que en marzo Pogba entregó 100.000 euros al grupo, incluyendo a su familiar, luego de que un grupo de hombres armados lo amenazaran en un departamento de París y le exigieran un pago millonario por los servicios de protección que supuestamente le brindaron por 13 años, a pesar de que el deportista nunca los solicitó.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!