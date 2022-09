Un restaurante vegano decide incluir carne en el menú para salvar el negocio

Un restaurante vegano ha empezado a incluir carne en el menú para mantener el negocio tras sufrir las consecuencias de la creciente alza de los precios. Una decisión que ha provocado una ola de críticas por parte de muchos clientes, según informó este lunes el Daily Mail.

El restaurante, llamado The Mango Tree y situado en Taunton, Reino Unido, cerró sus puertas el pasado sábado para someterse a renovaciones que, además de un cambio de nombre, incluyen nuevas opciones en el menú que "no son exclusivamente veganas".

Aunque el local aseguró a los clientes que volvería a abrir en la misma ubicación, con el mismo equipo e incluiría algunos de sus reconocidos platos a base de plantas, su insinuación de "nuevas y emocionantes opciones de menú" y un "nuevo ambiente" ha causado indignación entre los clientes, que califican la nueva apuesta de "poco ética".

"Es una gran vergüenza. Ha sido increíble tener un restaurante 100 % vegano en Taunton. El veganismo no es un negocio. Es una filosofía ética que hace lo mejor para los animales, el planeta y la salud pública", comentó uno de los clientes.

"Me entristece mucho escuchar esto. Como alguien que puso tanta energía en su restaurante, entiendo perfectamente por qué están haciendo esto, pero desde un punto de vista vegano vería esto como una práctica poco ética", indicó otra persona.

The Mango Tree respondió las quejas agradeciendo a los clientes el apoyo recibido y los comentarios. A la vez, destacaron la delicada situación por la que pasa el sector de la hostelería y las dificultades para sobrevivir como establecimiento totalmente vegano. "Continuar como un restaurante puramente vegano no ha sido sostenible durante un tiempo considerable, ya que simplemente no hay suficientes clientes que nos apoyen en nuestro formato actual", comentaron los responsables del restaurante.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!