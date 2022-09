"Vótanos y no la volverás a ver": indignación en Italia por un video en que un concejal filma a una mujer gitana

Un concejal de la ciudad italiana de Florencia ha sido objeto de fuertes críticas tras publicar un video en el que, al pasar delante de una mujer gitana en una calle, asegura que si votan por él y su partido en las próximas elecciones no la volverán a ver.

Alessio Di Giulio, del partido derechista Lega, encuadró a la mujer mientras grababa con su móvil un vídeo haciendo campaña política, y que compartió en redes sociales. "El 25 de septiembre vota Lega para que no la vuelvas a ver, para que no esté más en Florencia", dice Di Giulio, a lo que la mujer responde: "No digas eso, no tengo miedo".

Alessio Di Giulio, capogruppo della Lega di Salvini a Firenze. Magari la prossima volta dimostri il suo coraggio riprendendo col telefono un uomo, magari il doppio di lui, dicendo le stesse cose. Perché non fanno solo ribrezzo. Sono pure vigliacchi. pic.twitter.com/RyJ3HVi0ki — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 5, 2022

Fueron muchas las protestas de los usuarios indignados, entre ellas la de la periodista Selvaggia Lucarelli, que en sus redes invitó al concejal a demostrar "su valentía grabando a un hombre, quizás del doble de su tamaño, diciendo las mismas cosas con su teléfono".

"Hacer propaganda en la piel de quienes son víctimas del odio y los prejuicios sociales es una forma indecente de hacer política", comentaron por su parte Dmitrij Palagi y Antonella Bundu, concejales de Sinistra Progetto Comune (Izquierda Proyecto Común). "Hacerlo haciendo un guiño a las páginas más oscuras de la historia nazi-fascista europea es inconstitucional", destacaron.

Abrumado por la polémica, Di Giulio respondió lo siguiente: "No sé por qué, pero no puedo ver, de algunos 'influencers' dominicales, ningún video que denuncie el tema de la mendicidad acosadora en las grandes ciudades de la Toscana. También podríamos hablar de campamentos ilegales de gitanos y de personas obligadas a pedir dinero en los semáforos o en la calle", escribe el concejal en redes, subrayando que en Italia practicar la mendicidad con métodos vejatorios es un delito.