Las delicadas implicaciones del escándalo de un senador colombiano que agredió a unos policías mientras estaba alcoholizado

Desde hace casi una semana la vida parlamentaria colombiana se ha visto sacudida por un escándalo protagonizado por un senador del gobernante Pacto Histórico quien, bajo efectos del alcohol y con un comportamiento agresivo, llamó "asesinos" y "ladrones" a unos policías de la ciudad de Cartagena (Bolívar).

La reacción desmedida del congresista Alex Flórez fue registrada en video y se viralizó rápidamente en las redes. Su actuación fue rechazada por la oposición y por la bancada del Pacto Histórico, que lo respaldó en las pasadas parlamentarias de marzo.

Flórez trató de ingresar la madrugada del pasado 2 de septiembre al Hotel Caribe, ubicado en la mencionada ciudad turística colombiana, en compañía de una mujer sin documentos de identificación y que no estaba registrada. Ante la negativa de permitir su entrada, el senador reaccionó de una manera violenta y tuvieron que intervenir las autoridades, reporta Semana.

Críticas y rechazo

Su conducta, registrada en varias grabaciones, generó un amplio repudio, tanto entre los dirigentes de la coalición política liderada por Gustavo Petro como entre los opositores que han cuestionado el "cambio" propuesto por el nuevo Gobierno. En medio de las críticas y peticiones de renuncia, Flórez ofreció disculpas y reconoció que tiene un problema de alcoholismo.

En esta crisis han surgido otros señalamientos relacionados con un comportamiento machista que habría tenido con una compañera del Pacto Histórico y con una supuesta denuncia por violencia de género contra una expareja, desmentida por él, según El Colombiano.

Hasta el momento, el también exconcejal de Medellín (Antioquia), de 31 años, introdujo ante el Congreso una baja psicológica no remunerada, por 15 días, y se espera que la Procuraduría abra una investigación para definir su destino en el Legislativo.

¿Qué ocurrió en el video?

En los registros difundidos en las redes se ve a Flórez, totalmente tambaleante, insultando a varios policías, que no se aprecian en las imágenes pero que están frente al hotel donde pretendía ingresar. El parlamentario es contenido por un escolta a su cargo mientras trata de soltarse.

En medio del forcejeo con su custodio, de forma violenta y dando manotazos al aire, le gritaba a uno de los agentes: "Asesino, cuéntale a Colombia cómo mataste a los pelados [jóvenes que participaron en las protestas antigubernamentales] inocentes".

Ante la acusación sin base, el uniformado le preguntó si eso le constaba, a lo que el congresista agregó que la fuerza a la que pertenecía era responsable de la violación de derechos humanos.

"Usted puede ser senador, pero a mí me respeta", ripostó el funcionario policial, que en ningún momento tuvo contacto físico con él.

Los improperios siguieron y Flórez, fuera de sí, gritó: "cobarde", "no seas tan sapo, cabrón, quédate callado", "hay que mostrarle a Colombia que aquí hay unos ladrones atracadores".

Tres disculpas

Tras divulgarse las grabaciones, Flórez subió a Twitter un primer comunicado donde les ofreció disculpas a los empleados del Hotel Caribe y a la Policía por su "lamentable comportamiento".

"Reconozco que debemos ser ejemplo para una sociedad que requiere cambio", decía el escrito, donde prometió que algo así no volvería a ocurrir.

Después colgó otro trino acompañado de una foto donde le daba la mano a un uniformado. Según aseveró, les presentó "disculpas privadas y públicas" a los patrulleros por haberlos irrespetado.

Le presenté mis disculpas privadas y públicas a los patrulleros a los que irrespeté.A la institución @PoliciaColombia reiterar mi respeto y gratitud por la labor que realizan día a día y mis condolencias por el vil asesinato de 7 policías el día de ayer en el Huila. pic.twitter.com/lRmBqzrSdW — Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) September 4, 2022

A pesar de presentar sus excusas, la Policía de Cartagena introdujo una denuncia penal por injuria y calumnia contra el senador del Pacto Histórico.

Sin embargo, fue el video para excusarse por lo ocurrido el que generó más impacto, ya que admitió que tenía "problemas con el licor" y que había tocado fondo.

"Reconocer es el primer paso para avanzar. Le cuento esta difícil verdad al país esperando puedan comprender y disculpar mi error", manifestó.

El parlamentario dijo que estar al frente de varias denuncias de 'falsos positivos' y de violaciones sistemáticas de los derechos humanos lo habían "cargado mucho emocionalmente" y que no supo manejarlo.

Reconocer es el primer paso para avanzar. Le cuento esta difícil verdad al país esperando puedan comprender y disculpar mi error.Seguiré trabajando con humildad por mejorar. pic.twitter.com/5dtAq2IWba — Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) September 4, 2022

Lamentó que su situación hubiera causado burlas y chistes y aseguró que buscaría ayuda para retomar su tratamiento y "apartar para siempre" el alcohol de su vida.

Consecuencias

El periodista y abogado Melquisedec Torres colgó en sus redes la solicitud formal que le hizo a la Procuraduría para que "inicie investigación disciplinaria y promueva pérdida de investidura contra el senador".

Como deber ciudadano, he radicado solicitud formal a la procuradora Cabello @PGN_COL para que, de oficio, inicie investigación disciplinaria y promueva pérdida de investidura contra el senador @AlexFlorezHpic.twitter.com/DZsi9MYNvA — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) September 2, 2022

Según La FM, la investigación busca determinar si Flórez usó bienes del Estado, como el carro de la Unidad Nacional de Protección, donde se movilizaba, para transportar a la trabajadora sexual que lo acompañaba y si el hotel y sus gastos fueron pagados con viáticos del Parlamento, ya que se encontraba de comisión en un congreso sobre minería.

Sin embargo, la procuradora Margarita Cabello desestimó que vaya a ser suspendido de su cargo debido a que no hay indicios de que "se va a seguir reiterando la conducta".

Previamente, la Comisión de Ética del Senado, presidida por Jhon Jairo Roldán, determinó que no era de su competencia la investigación contra el legislador porque "el acto disciplinario" fue "cometido por fuera de una sesión plenaria", recoge Asuntos Legales.

Hasta ahora el senador tiene tres procesos disciplinarios abiertos por dos choques en los que se vieron involucradas dos camionetas que le asignaron mientras era concejal; uno por injuria y otro por contratos 'corbatas', que se establecen con empresas para pagar favores políticos sin necesidad de que realicen servicios.

Reacciones

Los pronunciamientos en contra de Flórez dentro de su partido fueron inicialmente severos y de rechazo, pero adquirieron otro matiz cuando reconoció que padecía alcoholismo.

Uno de estos trinos fue del presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, quien tuiteó que la "posición del senador Flórez" no era la del Pacto Histórico y que había que comportarse "a la altura". "Nosotros no vinimos a hacer leyes y ya, vinimos a dar ejemplo, no vergüenza", dijo.

La posición del Senador Flórez, no es la posición de la Bancada del Pacto Histórico.La mayoría asumimos el compromiso ético y moral de representar a nuestro pueblo. Tenemos que comportarnos a la altura. Nosotros no vinimos a hacer leyes y ya, vinimos a dar ejemplo, no vergüenza — David Racero (@DavidRacero) September 2, 2022

En los comentarios del video de disculpas, Racero calificó lo expresado por su compañero de bancada como un "gran gesto de humildad" y le ofreció su apoyo. Lo mismo hicieron parlamentarios y aliados políticos.

Sin embargo, los reclamos agrios de otros sectores de la política también se volcaron en las redes. Además de la crítica por su comportamiento, algunos pidieron su renuncia al cargo.

Alex Flórez, senador del Pacto Histórico, insulta a la Policía después de que fuera llamada por el hotel en Cartagena donde se alojaba por intentar subir una mujer a su habitación sin registrarla.Borracho, ya había maltratado al personal del hotel. Una vergüenza pic.twitter.com/Hy2LbywcTk — Rafael Nieto Loaiza (@RafaNietoLoaiza) September 2, 2022

Los mismos que se rasgaban las vestiduras con las patéticas imágenes de Rodolfo Hernández en un yate guardan deprimente silencio ante los abusos de Alex Flórez: es el doble rasero de la indignación: no se fijan en los hechos sino en quienes los protagonizan. #RenuncieAlexFlórez — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) September 6, 2022

Quienes hicimos campaña por un Gobierno/Congreso del cambio, tenemos que dar ejemplo. Por eso no podemos justificar que el Senador Alex Flórez presente una incapacidad por 15 días. Al país tenemos que darle la cara y asumir las consecuencias de nuestros actos. ¡Coherencia! — Sandra Ramírez (@SandraComunes) September 6, 2022

Sólo por ética Alex Flórez debería renunciar, pero digamos que si su compromiso real es enfrentar una adicción, lo mejor que puede hacer por sí mismo es renunciar https://t.co/7LEZ99TpTN — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) September 6, 2022

Acusaciones de machismo y violencia

Los dedos que apuntan hacia Flórez también cuestionan que su conducta violenta se haya debido a que no le permitieron el acceso al hotel a una mujer a la que acababa de conocer.

Con respecto a qué papel juega en esta historia, las versiones son encontradas. En una entrevista con RCN, la mujer afirmó que era una dama de compañía que habría contratado el parlamentario, que se le acercó en una calle de Cartagena, mientras que Flórez niega que sea así.

"Yo no hago uso de damas de compañía. No creo que tenga nada de malo que quienes decidan hacerlo lo hagan, pero me conocí con ella en la discoteca", dijo el senador.

Este tema se unió a otros señalamientos anteriores. Uno de ellos es el codazo que le dio a la actual representante a la Cámara, Susana Boreal, para estar más cerca de Petro durante un evento electoral.

Acá Alex Florez dándole un codazo a Susana Boreal @SusanaBoreal El cambio pic.twitter.com/gYTdbQ5uNo — Andres Moreno Jaramillo 📊 (@andresmania) September 3, 2022

En esa oportunidad, la entonces candidata parlamentaria escribió en su cuenta de Twitter que se le plantó a Flórez, a quien responsabilizó de cometer un "acto machista" que generó la molestia de varios candidatos que se bajaron de la tribuna.

Otro tema reseñado por los medios fue la presunta agresión –que habría quedado registrada en un centro de salud– contra su entonces pareja, Johanna Peláez, luego de que se enterara de que estaba embarazada y que le pidiera supuestamente que abortara.

La información fue negada por ambos en un comunicado conjunto que circuló en las redes. En el escrito los dos aseveraron que eran "ataques" con fines electorales para vulnerar su "intimidad y el bienestar y la seguridad" de su hijo, recoge Cambio.

