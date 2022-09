Un banco se niega a depositar el premio que una afroamericana ganó en un casino

Una afroamericana de 71 años, Lizzie Pugh, que consiguió un premio en un casino, se encontró con la negativa de un banco a depositarle el dinero que había ganado. La mujer dijo ofendida que los empleados de la entidad bancaria se negaron a aceptar el cheque afirmando que era "fraudulento", así que decidió demandar el banco alegando que se enfrentó a una actitud racista.

El caso ocurrió el 11 de abril, dos días después de su buena fortuna en el casino. La afroamericana llegó al Fifth Third Bank, en la ciudad de Livonia, en el estado de Michigan, para abrir una cuenta de ahorros y depositar el dinero ganado. Al entrar a la oficina, la mujer explicó a una empleada del banco lo que quería hacer y le entregó su cheque. La trabajadora que la atendió, supuestamente, no se creyó que la afroamericana ganara ese dinero en el casino y le respondió que el cheque era falso y no podía devolverlo.

Otros dos empleados también se negaron a devolver el cheque insistiendo en que era falso. Pugh recuerda que empezó a discutir con los tres trabajadores de la oficina bancaria y les dijo que no se iría sin su cheque, agregando que "llamaran a la Policía" o que, si no, ella misma lo haría. La ciudadana afroamericana logró que le devolvieran su cheque y al día siguiente depositó el dinero en otro banco.

Pugh, después de que los empleados del banco la ofendieran por ser afroamericana, presentó el 29 de agosto una demanda en el Tribunal de Distrito de EE.UU. Al principio, Pugh no tenía intención de ir a la corte para resolver el caso, pero su sobrina la convenció de emprender acciones legales.