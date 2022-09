Putin sobre el precio tope a los recursos: "No suministraremos nada a nadie si esto contradice a nuestros intereses económicos"

Occidente no está en condiciones de dictar los precios de la energía a Rusia, destacó el mandatario.

Rusia no suministrará sus recursos a otras naciones si esto contradice sus intereses económicos, destacó este miércoles el presidente ruso, Vladímir Putin, en el marco del VII Foro Económico Oriental, que se celebra en la ciudad rusa de Vladivostok.

"Hay obligaciones contractuales, contratos de suministro. ¿Va a haber alguna decisión política que contradiga los contratos? Sencillamente, no los honraremos. No suministraremos nada en absoluto si va en contra de nuestros intereses, en este caso, económicos. No suministraremos ni gas, ni petróleo, ni carbón, ni combustible, ni nada", indicó el mandatario.

Putin subrayó que quienes tratan de imponer algo a Rusia "no están en condiciones de dictar su voluntad" y deberían entrar en razón: "No entregamos nada fuera del marco de los contratos. No haremos nada impuesto", añadió.

El 2 de septiembre, los ministros de Economía del Grupo de los Siete (G7) acordaron imponer un tope de precios al petróleo procedente de Rusia. En particular, el G7 prohibirá que se aseguren los barcos de los transportistas de petróleo ruso a precios que superen el umbral establecido.

En su valoración del anuncio, la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, dijo que se trata de "una de las herramientas más poderosas" en la lucha contra la inflación, que -subrayó- permitirá "proteger a trabajadores y a empresas en EE.UU. y a nivel global ante nuevas subidas de precios".