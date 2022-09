El exdirector de seguridad de Uber ocultó el secuestro de datos de 57 millones de usuarios

Joe Sullivan llegó a un acuerdo económico con los 'hackers' para que no divulgaran la información en lugar de notificar a las autoridades de EE.UU. sobre el robo. Ahora es el único acusado en un juicio en el que muchos lo ven como un chivo expiatorio.

Un exdirector de seguridad de Uber está siendo juzgado de intentar ocultar a investigadores federales estadounidenses un 'hackeo' perpetrado en 2016 que expuso las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono de 57 millones de conductores y pasajeros, informa The New York Times. El juicio empezó este miércoles y será el primero en la historia de EE.UU. en el que las acusaciones de mala gestión de asuntos de seguridad de datos recaen sobre un directivo y no sobre la compañía.

Joe Sullivan empezó a trabajar en Uber en 2015 y fue despedido en 2017, cuando la fuga de datos se hizo pública. En agosto de 2020 la Fiscalía acusó a Sullivan de no haber revelado el hackeo a la Comisión Federal de Comercio y de no haber sido capaz de proteger los datos personales de los usuarios. En vez de notificar a las autoridades sobre el robo de datos, tal y como establece la ley, Sullivan firmó un acuerdo de no divulgación con dos 'hackers' a los que les pagó un total de 100.000 dólares en bitcoines.

Pese a que el proceso judicial empezó solo esta semana, ya enfrenta multitud de críticas, puesto que los directivos de muchas compañías están indignados con la decisión de la Fiscalía de responsabilizar solo a Sullivan y afirman que las autoridades quieren convertirlo en "un chivo expiatorio".

Al juez también le sorprendió que se juzgue a un solo directivo de la empresa y, dirigiéndose al fiscal, Andrew Dawson, declaró en una audiencia preliminar que anteriormente no se había dado cuenta de que "su caso era realmente contra Uber y Uber estará sentado aquí en la forma del Sr. Sullivan".

La sentencia del Tribunal será importante para los directores de seguridad de todas las compañías, ya que influirá en el futuro de la gestión de los datos personales. Jamil Farshchi, director de seguridad de la información en la empresa Equifax (dedicada a la recolección de información crediticia de diferentes consumidores y compañías), escribió en su cuenta en Linkedin que todos sus colegas pueden aprender "la lección clave" de este proceso jurídico, que es que, "cuando uno se enfrente a una decisión en la que todos pierden, haga lo correcto (o al menos lo legal)".