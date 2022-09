Por qué López Obrador se declara 'anti-TikTok' y qué propone para sustituirlo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este miércoles que es "anti-TikTok", al rechazar la "moda" de querer informarse de todo "en un segundo", aunque aclaró que no está en contra de la plataforma.

"Yo soy un anti-TikTok, no es que esté en contra de esa manera de informar, pero yo no hablo de corrido, yo hablo despacio y a mí me gusta siempre contextualizar. Pero lo que tiene más éxito es lo que tarda un segundo; pues sí, es importante, se decía antes que bueno y breve doblemente bueno, pero en un segundo no se puede", expresó López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.

Esta respuesta la dio el mandatario al ser consultado por la estrategia de su Gobierno para incentivar la lectura en México, un país en el que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), sus ciudadanos leen muy poco.

Entre las estrategias, dijo que "hay que seguir acercando los libros, como se está haciendo, a la gente, libros a precios accesibles".

Asimismo, apuesta por reforzar los clubs de lectura y otros programas, como "Fandangos por la lectura", en el que participa su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller.

"Hay que seguir, no es fácil, porque se tiene que enfrentar a los medios electrónicos y también a una especie de moda de no querer complicarnos mucho la vida, de verlo todo por encima, es como el informarnos a la TikTok", comentó.

Añadió que el libro "requiere tiempo", pero también "tiene cosas insustituibles, se disfruta".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!