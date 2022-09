Un multimillonario indio amenaza con desplazar a Jeff Bezos del segundo puesto en la lista de los más ricos

El empresario indio Gautam Adani, que recientemente se convirtió en el tercer hombre más rico del mundo, sigue aumentando su fortuna y está cada día más cerca de desplazar a Jeff Bezos del segundo lugar en el índice de multimillonarios de Bloomberg.

En tan solo un año, la fortuna de Adani casi se ha duplicado, pasando de 64.800 millones de dólares a 137.400 millones a finales de agosto. Pero ahora, además, ya se estima en 141.400 millones. En comparación, la fortuna de Bezos está valorada en 153.400 millones de dólares. Este año los precios de algunas acciones de sus empresas se han duplicado, y desde 2020 han subido más de 1.000 %, lo que significa un aumento del 44 % en el índice de referencia S&P BSE Sensex de la India.

Actualmente algunas compañías del fundador del conglomerado Adani Group cotizan a niveles muy superiores a los de otros multimillonarios. Así, Adani Green Energy Ltd. y Adani Total Gas Ltd. tienen unas ganancias 750 veces superiores al precio de venta, y las de Adani Enterprises Ltd. y Adani Transmission Ltd. son 400 veces superiores. Mientras tanto, Tesla, de Elon Musk, y Amazon, de Bezos, tienen una relación precio-beneficio de unas 100 veces.

De acuerdo con Bloomberg, el éxito actual de Adani en parte fue causado por el aumento de los precios del petróleo y gas en el mundo, lo que elevó el índice mundial de capitales de Morgan Stanley (MSCI World Index) para la energía al 36 % este año.

Amistad provechosa que influye en el negocio

Sin embargo, algunos expertos y políticos están convencidos de que los logros de Adani también se deben a su amistad con el primer ministro del país, Narendra Modi, quien supuestamente apoya los negocios del empresario.

Recientemente Adani ha iniciado una adquisición hostil de la cadena New Delhi Television Limited (NDTV), primero comprando indirectamente el 29,18 % de las acciones y luego ofreciendo adquirir otros 26 %. Esto provocó una serie de críticas por parte de la oposición india.

"La noticia de que una empresa muy arraigada, propiedad del 'khaas dost' [amigo especial] del primer ministro, ha hecho una oferta de adquisición hostil a una conocida cadena de noticias no es más que una concentración de poder económico y político, y una medida descarada para controlar y sofocar cualquier consolidación de medios independientes", tuiteó el miembro del Parlamento y del partido político Congreso Nacional Indio, Jairam Ramesh.

Fue secuestrado y se salvó de un atentado terrorista

Adani, de 60 años, abandonó la universidad y comenzó su camino en el mundo empresarial a principios de 1980. Hasta el momento, su imperio empresarial abarca las áreas de infraestructuras, materias primas, generación y transmisión de energía, así como el sector inmobiliario.

Sin embargo, a lo largo de su vida ha sobrevivido a varios sucesos peligrosos. En 1998 fue secuestrado por unos delincuentes que querían extorsionarle, y 10 años después sobrevivió a un atentado terrorista en hotel Taj Mahal Palace de la ciudad de Bombay que dejó más de 160 muertos el 26 de noviembre de 2008.