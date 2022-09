EE.UU. espera poner en servicio armas supersónicas en sus Fuerzas Armadas para 2023

EE.UU. espera desplegar sin retrasos en sus Fuerzas Armadas su primera batería de misiles hipersónicos de largo alcance para fines del año fiscal 2023, confirmó el subsecretario del Ejército estadounidense, Gabe Camarillo, en una conferencia de prensa organizada por Defense News.

No obstante, en el mismo evento el secretario de la Fuerza Aérea del país norteamericano, Frank Kendall, respondió negativamente cuando le preguntaron si se puede considerar que la Aviación está lista para adoptar los misiles hipersónicos AGM-183 ARRW. "No. Todavía tenemos que trabajar en el ARRW. Ahora soy más optimista al respecto, ya que ha tenido éxito; sin embargo, no hemos completado el programa de prueba de vuelo", informó el funcionario.

"Además, hay preguntas sobre cómo encaja en el arsenal, sobre la rentabilidad y sobre el crecimiento futuro. Por lo tanto, estamos pensando en cómo debería ser nuestro futuro arsenal hipersónico", agregó.

Por su parte, el subsecretario de Defensa para Adquisiciones, Tecnología y Logística, William LaPlante, puso en duda que las armas hipersónicas comiencen a producirse a gran escala en los próximos años. "Nunca jamás hemos producido ni fabricado hipersónicos en este país. Ha sido enteramente ciencia y tecnología", advirtió.

"Ojalá pudiera decirles [...] que están totalmente listos para esto. Dicen que lo están [y] lo estarán. Pero si ustedes saben algo sobre hipersónicos [...] hay problemas con los materiales, problemas de gestión térmica y problemas de aerodinámica", complementó. Asimismo, notó que Rusia y China ya están fabricando y desplegando algunos de sus sistemas hipersónicos.

Se espera que este tipo de armamento de última generación alcance velocidades superiores a Mach 5 y sea altamente maniobrable contra las defensas aéreas adversarias.