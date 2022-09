El líder del ELN agradece a Petro por restablecer los diálogos a fin de lograr la paz total en el Colombia

Otro reto que se plantea el Gobierno de Gustavo Petro en Colombia son las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El mandatario ya ha llevado a cabo avances en el proceso con la suspensión de las órdenes de captura y extradición contra los miembros de la guerrilla, sin embargo, hay puntos pendientes que deberán ser tratados antes de iniciar los diálogos.

En una entrevista exclusiva con RT, Pablo Beltrán, comandante del ELN, opinó sobre las iniciativas de la Administración actual para ponerle fin al conflicto, y volver a solucionar las disputas a través de una mesa de diálogo, sin que se repitan los mismos errores de los Acuerdos de Paz de 2016 entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Todo eso a nuestro interior genera muchos debates, de hasta dónde esos sectores que no quieren los cambios y no quieren la paz van a permitir que se logre un acuerdo y que se cumplan los acuerdos. Porque está la desastrosa experiencia que acaba de pasar con las FARC de una abierta perfidia y descaro en el incumplimiento, y como que no pasa nada", comentó Beltrán.

Otro tema que se abordó fue el papel de EE.UU. en la política colombiana y la reciente visita de la jefa del Comando Sur de EE.UU. (Southcom), la general Laura Richardson. "La paz total, como se ha vendido hasta ahora, ha hecho énfasis solamente en un asunto de desarme, y resulta que la paz no es solamente un asunto militar. En Colombia hay rebeldía y resistencia por un modelo económico neoliberal, por un régimen dictatorial, autoritario, que reprime al que protesta", destacó.

Asimismo, el líder guerrillero ha recordado también la pesada herencia que dejó la Administración del expresidente Iván Duque, y alertó de que la oligarquía colombiana puede ser un freno para los objetivos de Petro.