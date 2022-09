VIDEO: Una periodista es acosada en vivo durante la previa de la Copa Libertadores

Una reportera de la ESPN fue acosada mientras realizaba una conexión en vivo durante la previa de la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores entre el Flamengo de Brasil y el Vélez Sarsfield de Argentina.

La noche de este miércoles, la periodista Jessica Dias hacía una cobertura desde el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en donde entrevistó a hinchas que asistieron al encuentro. En un momento, un hombre con una camiseta del Flamengo le dio un beso en la mejilla.

Después el acosador se fue, mientras Dias, visiblemente incómoda, entró en vivo hasta finalizar su cobertura.

A repórter Jéssica Dias, da ESPN, foi assediada ao vivo por um lixo humano que suja a camisa do Flamengo com atos repugnantes como este. pic.twitter.com/bHnHKtYUeH — Paulo Pacheco (@ppacheco1) September 7, 2022

El agresor, Marcelo Benevides Silva, fue detenido en el estadio y trasladado a un juzgado, en donde se le dictó prisión preventiva, reporta Globo.

La versión de la periodista

Dias recurrió a sus redes sociales para contar que, previo al enlace en vivo, Benevides Silva la había estado insultando, por lo que le pidió calma.

"Las 'disculpas' llegaron con un tocamiento en los hombros y un beso en el acto. Estuve a punto de ser llamada al enlace en vivo y ocupé el puesto, hay una logística que requiere concentración. Otro intento de beso en el hombro. Lo esquivé y mi cámara captó su atención. El último acto fue el beso en la mejilla. Que podría haber sido en la boca y no cambiaría nada. Sufrí acoso sexual mientras trabajaba y eso es un delito", expresó Dias.

"No quería un beso, no quería cariño, no quería pasar 3 horas en una comisaría. Solo quería trabajar. El humano que hizo esto estaba con un hijo menor de edad que se disculpó por su padre", agregó la periodista.

Por su parte, el club Flamengo expresó su repudio al acoso: "Es lamentable que actos repugnantes como este, que no representan a la nación rojinegra, todavía sucedan".