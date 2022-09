Ministra del medioambiente de Moldavia dimite al no poder lanzar un servicio de distribución de leña

La ministra de asuntos medioambientales de Moldavia, Iuliana Cantaragiu, dimitió este jueves tras fracasar en el intento de crear un servicio público de distribución de leña para la población del país, según lo comunicó en sus redes sociales.

La funcionaria tuvo este miércoles una discusión con la primera ministra, Natalia Gavrilița, quien calificó de "inaceptable" la situación con el abastecimiento de leña a los ciudadanos, ya que Cantaragiu debía haber puesto en marcha ese servicio antes del 1 de septiembre. "Supongo que algunas alcaldías aún no saben a quién deben dirigirse para recibir leña", reclamó Gavrilița al darle a la ministra un nuevo plazo hasta el 15 de septiembre.

Después de la sesión del gabinete, Cantaragiu dijo a los periodistas que no veía nada grave en el hecho de que el servicio todavía no esté en funcionamiento. "Se suponía que [la página web] sería lanzada antes del 1 de septiembre, y no está disponible hasta ahora. [...] Hay cosas que no dependen necesariamente de nosotros, pero no importa. ¿Deberían estar hechas y no lo están? Sí. ¿Y qué?", preguntó retóricamente Cantaragiu, lo que indignó a muchos ciudadanos moldavos.