Exjugador de la NFL quemó y enterró el cadáver de su exnovia, considerada desaparecida

No se encontró su cuerpo hasta diciembre del 2021, 9 meses después de su desaparición, y no fue identificada hasta el 29 de abril de 2022.

El exjugador de fútbol americano de la NFL, Kevin Ware Jr., acusado en julio del asesinato de su exnovia, Taylor Pomaski, unos 15 meses después de que ella desapareciera, supuestamente quemó y enterró su cuerpo después de matarla, según documentos judiciales publicados este miércoles, a los que tuvo acceso KPRC-TV.

Ware Jr., quien jugó para los San Francisco 49ers, estaba en libertad bajo fianza por un cargo no relacionado con esta acusación, cuando su exnovia, Taylor Pomaski, de 29 años, desapareció el 25 de abril de 2021, después de una fiesta en su casa en Texas. No se encontró su cuerpo hasta diciembre del 2021, 9 meses después de su desaparición, y no fue identificada hasta el 29 de abril de 2022, informó este jueves Fox News.

En junio, Ware Jr. fue arrestado por presuntas violaciones de su libertad condicional. Luego, en julio, un jurado lo acusó formalmente de homicidio y manipulación de pruebas sobre la muerte de Pomaski. La próxima audiencia está programada para el 26 de septiembre. De ser declarado culpable enfrentaría de 15 años de prisión a cadena perpetua.