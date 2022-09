EE.UU. explica cómo será la implementación del tope de precios al crudo ruso

El Tesoro estadounidense ha publicado este viernes una guía preliminar sobre la aplicación de una política de servicios marítimos y sobre cómo implementar el tope al precio del crudo ruso transportado por mar.

El tope a los precios del crudo ruso entrará en vigor el 5 de diciembre, y a partir del 5 de febrero de 2023 se extenderá a otros productos petrolíferos.

Se señala que los países que compren deliberadamente petróleo ruso a un precio superior al límite establecido pueden ser sancionados por las autoridades estadounidenses.

Además, el embargo impuesto por EE.UU. a las compras seguirá en vigor tras la introducción del tope.

Cabe destacar que el Tesoro también afirma que las naciones que acepten implementar el tope, podrán participar directamente en el proceso para determinar su valor.

Por su parte, el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, escribió en su cuenta de Twitter, que la medida tiene dos principales objetivos: "Evitar que Rusia tenga ingresos" y "debilitar su complejo militar-industrial".

De acuerdo con Adeyemo, incluso si Moscú intenta eludir esta política, el tope da ventaja para negociar precios más favorables incluso para los países que no se adhieran formalmente a la medida.

"No suministraremos nada en absoluto si va en contra de nuestros intereses"

El 2 de septiembre, los ministros de Economía del Grupo de los Siete (G7) acordaron imponer un tope de precios al petróleo procedente de Rusia. En su valoración del anuncio, la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, dijo que se trata de "una de las herramientas más poderosas" en la lucha contra la inflación, que -subrayó- permitirá "proteger a trabajadores y a empresas en EE.UU. y a nivel global ante nuevas subidas de precios".

Mientras tanto el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró este miércoles que Rusia no suministraría sus recursos a otras naciones si esto contradice sus intereses económicos.

"Hay obligaciones contractuales, contratos de suministro. ¿Va a haber alguna decisión política que contradiga los contratos? Sencillamente, no los honraremos. No suministraremos nada en absoluto si va en contra de nuestros intereses, en este caso, económicos. No suministraremos ni gas, ni petróleo, ni carbón, ni combustible, ni nada", indicó el mandatario.