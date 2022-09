Calculan cuánto cuesta conseguir los objetivos de la ONU para luchar contra la pobreza, el hambre y el cambio climático

Los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU no podrán alcanzarse en 2030 y existe el riesgo de que no se logren hasta dentro de muchas décadas, indica un nuevo reporte.

Aumenta un 25 % el coste para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU para el año 2030, que incluyen erradicar la pobreza y el hambre además de luchar contra el cambio climático. Para solucionar todos estos problemas actuales ahora hacen falta entre 135 y 176 trillones de dólares.

Lo afirma el informe publicado por Force for Good (FFGI por sus siglas en inglés), una organización que busca transformar el capitalismo moderno para que sea una fuerza del bien en el mundo y así lograr un futuro sostenible.

Según el informe, el coste total para lograr el desarrollo sostenible al que aspira la ONU ha aumentado entre un 15 % y un 25 %, pasando de un valor aproximado de entre 116 y 142 trillones de dólares a 134 y 176 trillones.

Este cambio tan rápido se debe a varias razones, entre las cuales hay "la inflación, la financiación necesaria para la neutralidad climática [que ha aumentado], los costes acumulados derivados de la infradotación histórica y el persistente déficit de financiación de la asistencia oficial para el desarrollo". También se debe tener en cuenta que cada vez estamos más cerca del 2030, año que la ONU marcó para lograr los objetivos, lo que aumenta el dinero que debe invertirse ahora.

Además, los avances en varios objetivos de desarrollo sostenible se han frenado en los últimos años. Hay 100 millones más de pobres y 100 millones más de niños que no alcanzan el nivel mínimo de lectura, además de 210 millones de personas más que se enfrentan a la inseguridad alimentaria que en 2019.

La atención de los gobiernos se desvía hacia problemas como la crisis energética y la inflación de 2022. En Occidente, la lucha contra el cambio climático se ha llevado al terreno de la política, dividiendo la postura de la población al respecto. El 62 % de las dos mil empresas más grandes del mundo no se han comprometido con la neutralidad climática. Las empresas, en general, consideran los ODS como filantropía y no como oportunidades de inversión, por lo que no están interesadas en financiarlos.

Por lo tanto, los ODS no se alcanzarán en 2030 y corren el riesgo de necesitar muchas más décadas para lograrlos, según el informe. El sistema económico mundial debe cambiar para completarlos a tiempo. Por ejemplo, el sector financiero, como custodio del 90 % del capital mundial, debería desbloquear estos fondos para financiar los objetivos de la ONU. "La naturaleza extrema del desafío requiere un sistema robusto de capitalismo adecuado para la transición del mundo a un futuro muy superior", afirma el informe de Force for Good.

En julio la Organización Meteorológica Mundial también presentó un informe en el que se alerta sobre los impactos del cambio climático que seguirán agravándose en América Latina y el Caribe poniendo en riesgo a la población de la región.

