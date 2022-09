Tesla evalúa construir una refinería de litio en el golfo de México

El fabricante de vehículos eléctricos Tesla está evaluando la posibilidad de construir una refinería de hidróxido de litio en la costa del golfo de México en Texas para la producción de baterías eléctricas, según una solicitud presentada por la compañía ante la Contraloría de Cuentas Públicas del estado estadounidense, recogida por Reuters.

De esta manera, la empresa, propiedad del magnate Elon Musk, busca asegurar el suministro de este componente clave en la fabricación de coches eléctricos, así como un alivio en el impuesto a la propiedad.

En ese sentido, la compañía afirmó que la única forma en que este proyecto será viable es si Texas le otorga exenciones fiscales según su ley. "En el caso de la inversión en este proyecto propuesto en Texas, la decisión se basará en una serie de consideraciones comerciales y financieras, incluida la capacidad de obtener alivio con respecto a los impuestos locales sobre la propiedad", subrayó.

Si la solicitud es aprobada, la construcción de la instalación, promocionada como la primera de su tipo en América del Norte, podría comenzar en el último trimestre de este año, aunque las operaciones comerciales están previstas para fines de 2024.

No obstante, la firma aclaró que todavía está "evaluando la viabilidad de este proyecto" y que "solo han comenzado actividades de desarrollo muy preliminares". Asimismo, destacó que aún no se han negociado ni firmado contratos de ingeniería, construcción y no se obtuvieron permisos regulatorios

En el caso de que el plan prospere, Tesla podría ser la primera firma en el sector en invertir directamente en la refinación de litio, en medio de una creciente demanda de vehículos eléctricos.

"Los fabricantes de automóviles están tratando de asegurarse de tener el control sobre el suministro de litio, protegiéndose de cualquier situación geopolítica que pueda surgir en el futuro en la que se interrumpa el suministro", explicó Arpit Agarwal, director de la firma de capital de riesgo Blume Ventures.