Musk encuentra otra razón más para retractarse de comprar Twitter

La indemnización de Twitter a Peiter Zatko, su exjefe de seguridad despedido en enero, y quien denunció las deficiencias de las políticas de 'spam' de la plataforma, habría sido una razón más para que Elon Musk se retractara de su acuerdo de adquisición de la red social por 44.000 millones de dólares.

El hecho de que Twitter no haya buscado el consentimiento de Musk antes de desembolsar 7,75 millones de dólares en junio para resolver su disputa con Zatko sobre una compensación impagada, viola el acuerdo del 25 de abril, explicaron los abogados del magnate en una carta este viernes, conocida por The Verge.

El acuerdo de compra prohibía que la compañía pagara indemnizaciones por despido o rescisión fuera de lo común. Por tanto, esa acción proporciona otra base legal para romper el trato, subraya el documento, que se conoce poco después de que Musk presentara una contrademanda para incorporar a su causa las alegaciones de Zatko. Su equipo legal piensa que estas podrían respaldar sus acusaciones de que Twitter tergiversó las condiciones de su negocio y las métricas cruciales sobre sus usuarios.

El ingeniero de 'software' acusa a su exempleador de no proteger los datos confidenciales de sus usuarios, engañar sobre la cantidad de 'bots' en el servicio y de mentir sobre sus problemas de seguridad. Al respecto, Twitter afirma que las quejas de Zatko no tienen fundamento y que su trabajo en la compañía no estaba relacionado con la supuesta subestimación del 'spam' y las cuentas falsas que Musk cita en sus contrademandas y, por tanto, no deberían incluirse en el caso.