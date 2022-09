Instagram "es un amplificador de la envidia", afirma Elon Musk

El responsable de Tesla y SpaceX, Elon Musk reaccionó este sábado a una declaración de Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway, el conglomerado de Warren Buffett.

"El mundo no se mueve por la codicia, sino por la envidia. Así que el hecho de que todo el mundo viva 5 veces mejor que antes, lo da por sentado. Todo lo que [la gente] piensa es que alguien tiene más ahora y no es justo que él lo tenga y ellos no", dijo Munger a Daily Journal.

Por su parte, Musk señaló que Instagram (propiedad de Meta, organización calificada en Rusia como extremista) contribuye a este fenómeno social. "Instagram es un amplificador de la envidia", tuiteó.