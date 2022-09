Chile anuncia un plan de búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura de Pinochet

Chile necesita crear el Plan Nacional de Búsqueda para conocer el destino de más de 1.000 desaparecidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, subrayó el mandatario Gabriel Boric, al intervenir este domingo en el palacio presidencial de La Moneda.

"Hay 1.192 detenidos desaparecidos que todavía no sabemos dónde están, no es aceptable, no es tolerable, no lo podemos naturalizar", manifestó Boric, durante el aniversario del golpe militar. Para remediar la situación, anunció el Plan Nacional de Búsqueda, que cooperará con las asociaciones de parientes de víctimas de la dictadura.

Boric agregó que "hace 49 años estos muros fueron testigos de una serena firmeza con la que un grupo de chilenos y chilenas intentaron defender la institucionalidad democrática, mientras eran avasallados por la fuerza de las armas". "La memoria sobre el presidente Salvador Allende y las miles víctimas de la junta [militar] no es solo objeto del pasado, sino un ejercicio movilizador", agregó el mandatario.

El 11 de septiembre de 1973 Chile vivió un golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular. Tanto el golpe, como el establecimiento de la junta militar, que violó los derechos humanos en masa, fueron apoyados por los servicios de inteligencia de EE.UU.