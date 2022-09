Nuevo estudio abre una "nueva era" en la detección temprana del cáncer

Un estudio presentado este domingo en la conferencia anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica, ESMO 2022, en París, es la primera investigación prospectiva que muestra que una prueba de detección temprana de múltiples cánceres (DTMC) puede detectar tumores en pacientes con cáncer no diagnosticado. Estudios anteriores usaron pruebas solo en pacientes que ya tenían cáncer. La prueba fue factible en la práctica ambulatoria sin efectos adversos significativos y con un valor predictivo de casos positivos de aproximadamente el 40%. Los expertos plantean que estas pruebas abren una "nueva era" en el diagnóstico temprano del cáncer.

En el estudio, los investigadores recolectaron muestras de sangre de personas de más de 50 años de edad sin diagnóstico. Luego analizaron el ADN libre circulante en el plasma sanguíneo en busca de ADN tumoral de más de 50 tipos de cáncer, que tiene algunos patrones de metilación diferentes del ADN no tumoral, mediante la prueba de DTMC y aprendizaje automático. La prueba detectó una señal de tumores en el 1,4% de las personas que no sabían que tuvieran cáncer y se confirmó el cáncer en el 38% de ellas. El ensayo tuvo un índice de especificidad del 99,1% para las personas que no tenían cáncer.

"Los resultados son un primer paso importante para las pruebas de detección temprana del cáncer porque mostraron una buena tasa de detección para las personas que tenían cáncer y una excelente tasa de especificidad para las que no tenían cáncer", explicó en un comunicado de prensa la autora principal del estudio, Deb Schrag, del Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering de Nueva York.

"Es un deber de las sociedades profesionales como ESMO concienciar sobre el hecho de que en los próximos 5 años necesitaremos más médicos, cirujanos y enfermeras, junto con más infraestructura de diagnóstico y tratamiento, para atender al creciente número de personas que serán identificadas mediante pruebas de detección temprana de múltiples cánceres", explicó Fabrice André, director de investigación del Centro Oncológico Gustave Roussy, en Francia. Estos resultados, dijo, "tienen implicaciones importantes para la futura provisión de atención del cáncer".

"Este estudio indica que hay esperanza en el horizonte para detectar cánceres que actualmente no se pueden detectar, pero, por supuesto, se necesita mucho más trabajo", dijo Schrag. "También es fundamental tener en cuenta que el propósito de la detección del cáncer no es disminuir la incidencia del cáncer, sino disminuir la mortalidad por cáncer", agregó.