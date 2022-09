El FBI espiaba a la 'reina del soul' Aretha Franklin por sospechas de vínculos con comunistas y extremistas

La cantante estadounidense Aretha Franklin fue vigilada por el FBI, según documentos revelados el 7 de septiembre y publicados en la cuenta de Twitter de la periodista Jenn Dize, tras solicitar los registros en 2018, año en el que falleció la artista.

El informe de 270 páginas señala que Franklin era investigada por su activismo por los derechos civiles, y en especial por su amistad con Angela Davis y Martin Luther King Jr., líderes de luchas sociales en EE.UU.

Además, el FBI percibió la cantante como una persona vinculada con "extremistas afroamericanos", en particular, el Ejército de Liberación Negra (BLA, por sus siglas en inglés), y organizaciones comunistas. Por ejemplo, el expediente incluye notas sobre la actuación de la cantante en un concierto de recaudación de fondos en 1972 para liberar de prisión a Davis, patrocinado por "una organización fundada por el Partido Comunista de Estados Unidos".

Después del asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968, la 'reina del soul' participó en un concierto en su homenaje junto con otros artistas. El FBI manifestó que algunos de ellos "algunos han apoyado el concepto de poder negro militante y la mayoría ha estado al frente de varios movimientos de derechos civiles".

Otro documento calificó como eventos de "infiltración comunista" las actuaciones de Franklin en la Conferencia del Liderazgo Cristiano del Sur, cuya décima reunión tuvo lugar en una iglesia en Atlanta donde Martin Luther King Jr. sirvió como ayudante del sacerdote. Una "fuente confidencial" le dijo a la agencia que un integrante de esa organización aseguró que el Gobierno de EE.UU. había estado "involucrado en los actos de genocidio contra el pueblo vietnamita".

Más adelante, en mayo de 1973, el Buró Federal de Investigaciones reconoció que la cantante no tenía lazos con el Ejército de Liberación Negra. "En vista del hecho de que no hay evidencia de participación de la señorita Franklin en las actividades del BLA y en vista de su fama como cantante, se considera que no sería lo mejor para la agencia intentar interrogarla", detalla el documento del FBI.

Aretha Franklin (1942-2018), conocida como 'la reina de soul', ganó 18 premios Grammy, fue la primera mujer en entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll y es considerada una de las cantantes más importantes de todos los tiempos.