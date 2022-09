La crisis energética obliga a los neerlandeses a reducir las duchas a 5 minutos

Ante el aumento de los precios de la energía, impulsado por los cortes de gas ruso, en Europa se extreman las medidas de ahorro eléctrico.

Así, el Gobierno neerlandés ha lanzado una campaña que busca disminuir el consumo de energía, motivando a los residentes a tomar duchas más cortas. No obstante, no todos están dispuestos a aceptar tales medidas, recoge The Wall Street Journal.

Carla Generaal, residente de la ciudad de Noordwijk, solía pasar 15 minutos en la ducha elevando lentamente la temperatura, hasta que su novio, que se demora un minuto y medio en ducharse, le compró un reloj de arena de cinco minutos.

La mujer afirmó que su rutina en la ducha era una forma de relajarse, sin embargo, el aumento en las facturas de energía y una posible escasez han demostrado ser una motivación suficiente para cambiar sus hábitos. "Ahora hago cinco minutos y mantengo la temperatura normal", indicó, y agregó que ahora solo se baña una vez al mes. "Puedes relajarte en otro lugar", señaló.

Según los datos oficiales, una ducha promedio en los Países Bajos dura nueve minutos. Se estima que limitarse a cinco minutos podría ahorrarle a un hogar 60 metros cúbicos al año de gas natural. Por su parte, el Gobierno asegura que las duchas más cortas podrían suponer un ahorro de unos 130 euros (132 dólares) al año.

El coste de la energía en los hogares del país aumentó a un promedio de 503 euros (513 dólares) en agosto en comparación con los 142 euros (145 dólares) en agosto del año anterior, y podría encarecer todavía más, dado que el gigante energético ruso Gazprom detuvo a principios de este mes por completo los suministros a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1.

Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Económicos y Clima neerlandés, Pieter ten Bruggencate, la campaña de ahorro de energía está dando resultados. Aproximadamente la mitad de los residentes ahora toman duchas de cinco minutos la mayor parte del tiempo, indica una encuesta del Gobierno, que también alienta a las personas a tender la ropa para que se seque, en lugar de usar una secadora, o usar un ventilador en lugar del aire acondicionado, y mantener las persianas cerradas en un día caluroso.

Thea Derks, una periodista musical de Ámsterdam, afirmó que siempre ha tratado de limitar el consumo de energía, pero ha sido aún más consciente de la necesidad desde el operativo ruso en Ucrania. Así, Derks se ducha solo una vez a la semana menos de cinco minutos, y el resto del tiempo solo usa una toallita.

No obstante, algunos aseguran que los cinco minutos no son suficientes para una ducha decente. "Tengo que lavarme el pelo, depilarme las piernas y todo. Eso lleva 10 o 12 minutos", indicó Relinde van Dorresteijn, una residente de la capital holandesa de 25 años.