Rusia y Ucrania afirman que no hay perspectivas para negociaciones en este momento

"No estamos considerando ninguna perspectiva de negociación en este momento. No hay requisitos previos para ello", afirmó el portavoz presidencial ruso.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, afirmó este lunes que por ahora no hay perspectivas de conversaciones de alto nivel con Ucrania.

"No estamos considerando ninguna perspectiva de negociación en este momento. No hay requisitos previos para ello", afirmó Peskov, citado por RBC.

Asimismo, el secretario de prensa del Kremlin subrayó que Rusia seguirá realizando su operativo especial hasta que se alcancen todos los objetivos. "La operación especial militar continúa y continuará hasta que se alcancen los objetivos que se fijaron inicialmente", indicó.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, declaró en una entrevista con CNN que no está dispuesto a negociar con Rusia en este momento. "No veo ninguna voluntad por su parte de ser constructivos [...] No hablaré con los que dan ultimátums", señaló.

Asimismo, el mandatario ucraniano denunció que los acuerdos de Minsk son un "papel en blanco". "Quiero que el mundo reconozca que una cosa es una solución diplomática y otra, Minsk 2, 3, 5, 10", resaltó.

Los acuerdos de Minsk para resolver la situación en el Donbass fueron firmados en 2014 por el grupo trilateral que incluyó representantes de Ucrania, Rusia y la OSCE. A su vez, Moscú ha denunciado reiteradamente que Kiev nunca cumplió con las condiciones de los acuerdos.