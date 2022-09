Las ocho preguntas (y los tres ejes temáticos) que propone Lasso para una consulta ciudadana en Ecuador

"Enfrentará problemas que el Ecuador no ha podido resolver en su pasado y que actualmente no nos permite desarrollarnos", sostuvo el mandatario.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, presentó este lunes una propuesta de consulta ciudadana, en busca de hacer enmiendas a la Constitución en varias áreas.

"Los convoco a usar su poder democrático a través de una consulta ciudadana que enfrentará problemas que el Ecuador no ha podido resolver en su pasado y que actualmente no nos permite desarrollarnos como y hacia donde queremos; me refiero sobre todo a la inseguridad y el narcotráfico, pero también a graves deficiencias institucionales que merman la calidad de nuestra democracia", dijo el mandatario durante un acto público en el barrio de Carapungo, al norte de Quito, la capital ecuatoriana.

Lasso indicó que la consulta tendrá ocho preguntas en tres ejes temáticos: seguridad de los ciudadanos, calidad institucional y medioambiente.

Seguridad ciudadana

Sobre el eje de seguridad de los ciudadanos, el mandatario señaló que "se trata de vivir y sentirnos más seguros", por lo que propone hacer las siguientes tres preguntas:

¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías? ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal?

Sobre la extradición de "narcocriminales", Lasso argumentó que ello permitirá que se enfrenten a Estados cuyas leyes han violado y donde se someterían a "condenas mucho más duros e ineludibles que en Ecuador".

Calidad institucional

En cuanto a la calidad institucional, el mandatario sostuvo que se trata de mejorar las instituciones y su funcionamiento y de que "en ellas se vea efectivamente representada la voluntad popular". Al respecto, plantea estas interrogantes:

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes, dos asambleístas nacionales por cada millón de habitantes, y un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5 % del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE)? ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS y a sus consejeros?

Sobre la reducción del número de parlamentarios, el mandatario indicó que de los 137 actuales bajarían "a un número cercano a 100".

En cuanto al registro de las organizaciones políticas, señaló que este "certificará que los partidos políticos que participen en las elecciones tengan verdaderas raíces en la ciudadanía y solo mantendrán su vigencia quienes lo cumplan a rajatabla".

Y en relación a quitarle potestad al CPCCS, Lasso detalló que con ello buscan "eliminar la politiquería y manoseo en la designación de autoridades de control".

Medioambiente

Sobre el eje de medioambiente, el mandatario comentó que "se trata de cuidar a la Pachamama, la casa de todos y de los que vendrán después". Plantea preguntar:

¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales?

"Ganaremos todos"

Lasso enfatizó que "la consulta ciudadana está a favor del Ecuador, no está en contra de nadie" y señaló que "es la solución", porque "es un evento democrático único" y porque en ella se escoge "qué tipo de sociedad" se quiere para las próximas décadas.

"Con esta consulta ganaremos todos", insistió. "Ganan las familias de las víctimas que esperan justicia, ganan los barrios que quieren vivir en paz, gana nuestra fuerza pública que estará mucho más respaldada, ganan los ecuatorianos que estarán mejor representados, ganan los pequeños emprendedores que podrán reactivarse con confianza, ganan los ciudadanos que encontrarán empleos como consecuencia de esa seguridad, gana nuestra naturaleza, gana nuestra tierra", manifestó.

Ahora, estas preguntas son enviadas por el Ejecutivo a la Corte Constitucional para que dé su dictamen constitucional al respecto; es decir, que confirma que estén dentro del marco de la Constitución.

En caso de que sea favorable el dictamen, se envía al CNE para que llame al proceso electoral por la consulta ciudadana.

Se espera que esta consulta se lleva a cabo el 5 de febrero de 2023, cuando se realizarán las elecciones seccionales en el país suramericano, en las que se eligen a los prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, así como vocales principales de las juntas parroquiales.

