Rusia ante la UE: "No habrá un retorno a las relaciones anteriores"

Tras anunciar este lunes su próxima dimisión, el representante permanente de Rusia ante la Unión Europea, Vladímir Chizhov, manifestó en el curso de una conversación con periodistas que "no habrá un retorno a las relaciones anteriores" con el bloque comunitario, informa TASS.

"Me voy pronto, el período de mi viaje de negocios ha llegado a su fin. Ya no me siento cómodo actuando como un monumento vivo a la cooperación estratégica entre Rusia y la UE", dijo.

Según declaró, en el curso de sus visitas de despedida ha advertido a los europeos que "quemar puentes es mucho más fácil que reconstruirlos más tarde". Consideró que la Unión Europea "obstinada y deliberadamente se niega a desempeñar un papel independiente" en el escenario mundial y se está convirtiendo rápidamente en un "apéndice económico de la OTAN".

En cuanto a las sanciones antirrusas, el representante enfatizó, citado por RIA Novosti, que los países europeos han ido demasiado lejos en este tema y ya no pueden dar marcha atrás. En este contexto, recordó que de momento los países del bloque no pueden prescindir del gas ruso.