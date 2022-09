El director del Mossad afirma que Israel no participará en la "farsa" del nuevo acuerdo nuclear con Irán

Israel no participaría en la "farsa" del nuevo acuerdo nuclear entre las potencias mundiales e Irán, afirmó este lunes el jefe del Mossad, David Barnea.

"El acuerdo se basa en las mentiras iraníes. Irán ha buscado construir un arma nuclear que ponga en peligro la existencia de Israel. El acuerdo les ayudará fácilmente a alcanzar este objetivo bajo la legitimación internacional", aseveró Barnea, citado por The Times of Israel.

El director de la agencia de inteligencia israelí subrayó que aunque se firme el acuerdo, esto "no proporcionará inmunidad frente a las operaciones del Mossad". "No participaremos en esta farsa. No cerraremos los ojos a la verdad probada", destacó.

Paralelamente, Barnea denunció que "Irán utiliza el terror como sustituto de la diplomacia" y aseguró que los ataques contra Israel o los israelíes "serán respondidos con una dolorosa respuesta contra los responsables en suelo iraní".

"Las conversaciones nucleares no son en absoluto un factor de contención, sino todo lo contrario. La actividad terrorista se está expandiendo tanto en suelo estadounidense como en Europa, y esto ocurre durante las negociaciones en Viena", concluyó el alto funcionario.

El Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), alcanzado en el 2015 por Irán, el Grupo 5+1 (Reino Unido, China, Francia, Rusia, EE.UU. y Alemania) y la UE, determinó el levantamiento de una serie de sanciones contra la República Islámica a cambio de sus compromisos en materia nuclear y estrictos límites a sus actividades en ese ámbito. Tres años después, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, abandonó el tratado e impuso de nuevo sanciones económicas contra Teherán.

Desde abril de 2021, las partes restantes del acuerdo llevan a cabo negociaciones en Viena sobre la reanudación del JCPOA, lo que supondría la reincorporación de EE.UU. La última sesión de negociaciones celebrada en Doha (Catar) a finales de junio terminó sin avances significativos.