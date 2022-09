La Marina de EE.UU. explica por qué oculta los videos de ovnis

Anteriormente, el Pentágono publicó oficialmente material de presuntos avistamientos de fenómenos aéreos no identificados.

La Marina de EE.UU. se niega a desclasificar las imágenes de los misteriosos fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) que tiene en su poder, argumentando que se trata de material "sensible" que podría comprometer la seguridad nacional del país, informa The Black Vault.

A principios de 2020, el portal, basándose en la ley estadounidense de libertad de información, presentó a la Marina solicitudes de divulgación de "todos" los videos con designación UAP, concepto que ha desplazado a la denominación ovni (objeto volador no identificado). Sin embargo, después de casi dos años y medio el Comando de Sistemas Aéreos Navales de la Armada ha rechazado sus peticiones.

Los argumentos del Pentágono

"Los videos solicitados contienen información confidencial relacionada con fenómenos aéreos no identificados, están clasificados y exentos de divulgación en su totalidad", respondió el departamento militar en una carta. "La divulgación de esta información dañará la seguridad nacional, ya que puede proporcionar a los adversarios [de EE.UU.] datos valiosos sobre las operaciones, vulnerabilidades y/o capacidades del Departamento de Defensa", añadió.

La solicitud de The Black Vault fue presentada poco después de que la Marina publicara oficialmente tres videos de corta duración de presuntos avistamientos de UAP. Al respecto, en la carta de respuesta se explica que ese caso es "único" porque dichas imágenes ya habían sido filtradas en los medios de comunicación. "Dada la cantidad de información de dominio público sobre estos avistamientos, fue posible publicar los archivos sin dañar más la seguridad nacional", concluyó.