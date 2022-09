Los precios del uranio alcanzan cotas de récord en medio de la crisis energética

Financial Times detalla que los precios del uranio se han disparado en 7 % desde mediados de agosto, hasta superar los 50 dólares por libra.

Los precios de uranio han igualado sus cotas máximas del pasado mes de marzo, en medio de la crisis energética mundial, reportó este martes Financial Times.

Financial Times detalla que los precios de uranio se han disparado un 7 % desde mediados de agosto, superando los 50 dólares por libra. Según UxC, empresa de investigación y análisis del mercado del combustible nuclear, la última vez que el uranio cotizó a estos niveles fue hace una década.

Sin embargo, muchos participantes en el mercado consideran que el aumento de precios no se detendrá ahí. En particular, Bank of America predice que el precio del concentrado de uranio alcanzará los 70 dólares por libra el próximo año.

Los analistas señalan que la principal razón de esta subida de los precios del uranio es el aumento de la demanda de uranio, provocado por la crisis energética mundial y la revisión por los Gobiernos de su enfoque de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, Financial Times indicó, remitiéndose a un informe del banco de inversiones Berenberg, que el mercado mundial de combustible nuclear depende del concentrado de uranio procedente de Rusia, que representa alrededor del 40 % de la capacidad mundial de enriquecimiento de este elemento. La imposición de sanciones por parte de los países occidentales a los suministros de uranio procedentes de Rusia podría "causar inestabilidad en el mercado y provocar un aumento explosivo de los precios", advierten los expertos de Berenberg.