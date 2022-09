Consideran en EE.UU. ejecutar a un condenado a muerte con un método nunca antes probado

El estado de Alabama en EE.UU. se prepara para usar un nuevo método de ejecución de hipoxia por nitrógeno, nunca antes probado, para imponer la pena capital a un recluso a finales de este mes.

Según James Houts, fiscal general adjunto del estado, es "muy probable" que la hipoxia por nitrógeno esté disponible para Alan Eugene Miller, declarado culpable de matar a tres hombres en un tiroteo en 1999. De momento, la fecha de ejecución está programada para el 22 de septiembre mediante inyección letal, recogen medios locales.

El nuevo método, que ha sido autorizado en Alabama, Oklahoma y Misisipi, pero nunca se usó, causa la muerte al reemplazar el oxígeno por el nitrógeno. El preso tiene que usar una máscara o una capucha de plástico, respirar nitrógeno y sucumbir al gas en cuestión de minutos, supuestamente, sin sentir ningún dolor.

La posibilidad de implementar este método surgió en una audiencia judicial reciente sobre la afirmación de Miller de que el personal penitenciario perdió su documentación hace varios años. Los abogados señalaron que el recluso de 57 años entregó un formulario en el que eligió este método de ejecución en lugar de una inyección letal tradicional por miedo a las agujas.

"Si el Estado no hubiera perdido el formulario de Miller, Miller sería ejecutado mediante hipoxia por nitrógeno", escribieron en el expediente judicial que busca bloquear su ejecución por inyección letal.

Por su parte, la Oficina del fiscal general de Alabama argumentó que no existe evidencia de que esto haya sucedido. La decisión final sobre el uso del nuevo método depende del Comisionado de Correccionales John Hamm y es probable que se produzca un litigio sobre el asunto, detalló Houts.

Alabama aún no ha desarrollado un sistema para llevar a cabo muertes por medio de nitrógeno, por lo que no se han fijado fechas de ejecución para los reclusos que optan por él. Mara Klebaner, abogada defensora de Miller, dijo que su equipo legal necesita más información sobre el procedimiento y agregó que no quieren que su cliente sea "un objeto de prueba para un método de ejecución no probado".