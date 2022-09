López Obrador, sobre la disputa energética con EE.UU. tras la reunión con Blinken: "Todo está aclarado"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que "todo está aclarado" tras su reunión con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en torno a la controversia interpuesta por EE.UU. ante México en el marco del acuerdo comercial T-MEC, en materia energética.

López Obrador consideró que hubo operación política por parte del grupo opositor para que la representante comercial de EE.UU., Katherine Tai, anunció en julio pasado la solicitud de consultas por "ciertas medidas de México que socavan a las empresas estadounidenses", tras cambios en la ley mexicana en el sector eléctrico.

"En mi interpretación, que no es desde luego la del señor Blinken y no tiene porque serlo, esto fue producto de nuestros adversarios, sobre todo de los de aquí (en México), que fueron a hacer politiquería y sorprendieron a quienes emitieron ese documento pero todo esta aclarado y mientras haya comunicación no va haber ningún problema", dijo López Obrador.

El presidente indicó que el tema de las consultas en el sector energético no generará una disputa diplomática entre México y EE.UU.

"En el sector eléctrico, ningún problema", agregó el mandatario. "Quieren que nos peleemos. Nuestros adversarios están apostando a eso y por eso, estas provocaciones" comentó López Obrador a Blinken, según relató el presidente.

El titular del Ejecutivo también habló con Blinken sobre consolidar la unidad regional del continente americano.

"El señor Blinken habló de consolidar la región de América del Norte y coincidimos en eso, no solo le dije que estábamos de acuerdo en consolidarnos como región, incluyendo tres países Canadá, EE.UU. y México, sino que estábamos a favor de la unidad de todo el continente americano", explicó López Obrador.

FMI y BM deberían pedir disculpas

Durante su conferencia matutina de este martes, López Obrador también señaló que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) deberían pedir disculpas a todos los países del mundo.

"El FMI y el BM deberían ofrecer una disculpa, hacer una autocrítica, y ofrecerle a todos los países del mundo, una disculpa", dijo el mandatario mexicano al citar el caso de Argentina.

"Imagínense el papel del FMI en Argentina, que para mantener en la presidencia a un gobernante afín a su política neoliberal, le otorgan créditos más allá de la capacidad de pago de Argentina, en víspera de las elecciones. Claro que quiebra el país y ellos no aceptan su responsabilidad", afirmó.

López Obrador también comentó que "se requiere de una reforma" de los organismos internacionales, incluyendo la Organización de Naciones Unidas.

El comentario del presidente se produjo cuando le preguntaron su opinión sobre la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre trasladar el mando de la Guardia Nacional al Ejército, como se resolvió recientemente en el Congreso mexicano tras una reforma de ley impulsada por López Obrador.