Los accionistas de Twitter aprueban el acuerdo de compra de Elon Musk por 44.000 millones de dólares

Los accionistas de Twitter han aprobado este martes el acuerdo de compra del multimillonario Elon Musk por valor de 44.000 millones de dólares, informa CNBC. Desde la compañía precisaron que la medida se aprobó sobre la base de un recuento preliminar de los votos de los accionistas, y que más adelante tendrá lugar otro conteo, detalla Business Insider.

La cifra de 44.000 millones de dólares equivale a 54,20 dólares por acción de la plataforma de mensajería, mientras que los títulos de Twitter cotizan a unos 42 dólares, según datos de Yahoo Finance.

La decisión llega cuando el director ejecutivo de Tesla y SpaceX trata de suspender la transacción, mientras la plataforma le ha demandado para obligarle a seguir con lo acordado. El proceso, complicado por la contrademanda de Musk, debe arrancar el próximo 17 de septiembre en el Tribunal de Justicia del estado de Delaware.

Deficiencias de Twitter al descubierto

Entre las razones por las que el multimillonario busca deshacer el acuerdo figura la indemnización de Twitter a Peiter Zatko, su exjefe de seguridad despedido en enero, quien denunció las deficiencias de las políticas de 'spam' de la plataforma.

El hecho de que la red social no haya buscado el consentimiento de Musk antes de desembolsar 7,75 millones de dólares en junio para resolver su disputa con Zatko sobre una compensación impagada, viola el acuerdo del 25 de abril, explicaron los abogados del magnate este viernes en una carta a la que ha tenido acceso The Verge.

El ingeniero de 'software' acusa a su exempleador de no proteger los datos confidenciales de sus usuarios, engañar sobre la cantidad de 'bots' en el servicio y de mentir sobre sus problemas de seguridad. Al respecto, Twitter afirma que las quejas de Zatko no tienen fundamento y que su trabajo en la compañía no estaba relacionado con la supuesta subestimación del 'spam' y las cuentas falsas que Musk cita en sus contrademandas y, por tanto, no deberían incluirse en el caso.