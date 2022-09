¿Una cortina de humo o incompetencia? Lo que podría esconder la feroz campaña en Colombia contra la ministra de Minas

En los últimos días, la ministra colombiana de Minas y Energía, Irene Vélez, ha tenido una presencia constante e inusual en las redes y medios. Los dedos apuntan a sus desaciertos con tanta insistencia que se ha visto obligada varias veces a aclarar qué podría estar detrás de una campaña tan feroz en su contra.

En las plataformas digitales corren en seguidilla los videos donde han quedado plasmados lapsus, errores con cifras, desconocimiento de normativas legislativas, entre otras. Cada titular nuevo comienza con: "¿Que hizo la ministra de Minas esta vez?".

Con apenas un mes de gestión, surge la interrogante sobre la razón para que sus equivocaciones se mantengan en la agenda, a pesar de que haya aclarado las circunstancias en las que ocurrieron.

La duda inicial

De los 18 ministerios que componen el gabinete de Gustavo Petro, 10 cargos son ocupados por mujeres, lo que representa un Ejecutivo con mayoría femenina, en un país donde tradicionalmente la política ha estado en manos de hombres.

Vélez se ha definido en varias oportunidades como una mujer de la academia. Estudió Filosofía en la Universidad Nacional, hizo una maestría en Estudios Culturales y un doctorado en Geografía Política en la Universidad de Copenhague.

Desde su designación como ministra, algunos advirtieron que no tendría la preparación más idónea para ese tipo de responsabilidad. Desde ese momento empezaron las "dudas" sobre si estaría capacitada o no para asumir esa cartera.

Al anunciar su nombramiento, el mandatario colombiano despejó toda incertidumbre y la definió como "una mujer con amplia experiencia en el sector ambiental" que tendría "la ardua tarea de liderar la transición hacia una economía no extractivista", una de las principales y controvertidas propuestas de su Administración.

"Estamos incomodando a un modelo"

Aunque los medios tienen semanas publicando las actuaciones de Vélez que han generado polémica, fue el pasado martes cuando se pronunció al respecto en un debate de control político en la Comisión Primera Constitucional Permanente, que la citó para que explicara la negativa de firmar nuevos contratos de exploración de gas y el supuesto "respaldo energético de Venezuela".

Durante la intensa sesión, la titular de Minas recordó que había sido académica toda su vida y manifestó que desde ese lugar ha "buscado contribuir con la sociedad local" a través de la "investigación activista" en pro de la "transformación social, de las comunidades que más lo necesitan".

"Hoy estar aquí no es fácil, porque nunca había sido ministra, porque tengo 40 años y me he dedicado a otras cosas", confesó. Sin embargo, aseveró que asumió el compromiso de estar al frente de la cartera para representar a las mujeres, jóvenes, campesinos, indígenas y afrodescendientes "que votaron por este Gobierno".

Estoy aquí dándole mi conocimiento, mis herramientas académicas al Gobierno, al país. Desde el campo de las ciencias humanas y sociales, estoy al servicio de la transformación social, al servicio de las comunidades que más lo necesitan, al servicio de la paz. pic.twitter.com/aXjCJal1n9 — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) September 13, 2022

En su intervención también catalogó la campaña en su contra como una "nube mediática" y una "cortina de humo" que trata de ocultar "algo que es mucho más profundo".

"Estamos incomodando a un modelo que consideramos no es el adecuado. Seguimos trabajando por una transición energética justa para Colombia", puntualizó.

Desde su campaña Petro prometió, como parte de la transición energética, que decretaría "la suspensión de la exploración petrolera en Colombia", lo que implica que no habrá nuevos contratos de exploración, aunque se mantengan los ya establecidos.

Semanas difíciles

En otro derecho de palabra ante el Congreso, Vélez asumió que se encuentra en el "centro de un torbellino" producto de una "matriz mediática" que buscar desviar la atención de "los verdaderos problemas".

"En este proceso hemos encontrado que hay un montón de prejuicios que juegan en nuestra contra", expresó y agregó que las últimas cuatro semanas "no han sido fáciles" porque además ha tenido que lidiar "con muchos problemas acumulados".

Al referirse a los cuestionamientos sobre su capacidad como académica para detentar el cargo, manifestó que como tantas mujeres jóvenes que se formaron con "matrices de conocimiento no hegemónicas", como las Ciencias Sociales y Humanas, tiene "mucho que decir". "Este cambio también es con las mujeres, sin nosotras, no se puede", afirmó.

Ante la lluvia de cuestionamientos, su compañera de partido, la senadora María José Pizarro, aseveró en un tuit que la ministra demostró en el debate parlamentario "con argumentos y cifras" que hay una "necesidad de la transición energética para mejorar la economía y salvar vidas".

Me siento orgullosa de las mujeres del gobierno y congreso. La ministra de Minas @IreneVelezT y de Ambiente @susanamuhamad demostraron con argumentos y cifras en el debate de la @ComisionPrimera, la necesidad de la transición energética para mejorar la economía y salvar vidas pic.twitter.com/oTWdc9Dx4S — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) September 13, 2022

Vélez también recibió el espaldarazo de sectores que la adversan. La diputada derechista Paloma Valencia dijo durante la sesión que "ser mujer en la política es muy difícil" y que "los ataques no son sobre las ideas sino sobre las personas". Sin embargo, no perdió la oportunidad para aclarar que sus cuestionamientos son "contra unas ideas de política pública" que considera "equivocadas" y que "pueden ocasionar enormes daños al futuro de Colombia".

La defensa de Petro y los señalamientos

El mandatario, a través de su cuenta de Twitter, ha salido varias veces a defender a la integrante de su Gabinete. En una serie de trinos opinó que "en las ganas de burla y de destruir una ministra capaz y honesta" se esconden "verdaderas y grandes informaciones que la ciudadanía tiene derecho de conocer".

En sus interacciones resumió los puntos álgidos que han sido tema destacado en los medios sobre las declaraciones de Vélez desde su nombramiento.

En el primer tuit, Petro recordó que hubo burlas por la afirmación de Vélez de la necesidad de un decrecimiento económico, brevemente esbozada durante su participación en el Congreso Nacional de Minería de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), en Cartagena.

Primero se burlaron del decreciniento. Resulto que es una teoría académica discutida en todo el orbe y clave en el sector minero enérgético Despues del lapsus matemático resultó que la ministra mostraba un hecho fundamental para la estabilidad fiscal. El subsidio a la gasolina — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 13, 2022

El mandatario afirmó que no se se tomó en cuenta que es "una teoría académica discutida en todo el orbe y clave en el sector minero energético".

En esa oportunidad, la titular de Minas expresó que era necesario exigirle a los otros países que "comiencen a decrecer en sus modelos económicos" para lograr "un equilibrio mayor" y menor impacto del cambio climático. En medio de su intervención, tuvo que pedirle a un grupo de asistentes que hiciera silencio para poder continuar.

La ministra de Minas, Irene Vélez, hizo la propuesta sobre el decrecimiento económico durante el Congreso Nacional de Minería 2022. Lea los detalles ➡ https://t.co/R4Xus8iFz9pic.twitter.com/o5Pa8ztrbU — EL HERALDO (@elheraldoco) September 1, 2022

Otro tópico rescatado por el mandatario en sus tuits fue el "lapsus matemático" que tuvo la ministra mientras hablaba del subsidio a la gasolina. En opinión del líder del Pacto Histórico, se solapó que se "mostraba un hecho fundamental para la estabilidad fiscal".

Durante unas declaraciones a los medios, Vélez dijo que el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) era de 10.000 billones de pesos, cuando debió decir que era de 10,49 billones. Según lo expresado, la carencia de recursos es consecuencia de no haber aumentado la gasolina de manera progresiva en la gestión anterior. Esta imprecisión de la cifra fue aclarada por ella en un trino.

Estimado @navarrowolff, todos cometemos errores, con la presión de hace 8 días me equivoqué. La cifra real pendiente de pago del 2do trimestre 2022, asciende a 10,49 billones. Es decir, por ese periodo el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles FEPC acumuló esa deuda. https://t.co/tn5fiWcCi2 — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) September 11, 2022

Leer en el Congreso

En otro tuit, el presidente colombiano sostuvo que los medios destacaron que la titular de Minas leyó durante su participación en el debate legislativo y dejaron de lado su explicación "para cambiar la fórmula de cobro de las tarifas eléctricas".

En las redes se hizo viral el momento cuando el senador del Pacto Histórico Inti Asprilla le dijo a Vélez que debía "tener cuidado de no dar la impresión de estar leyendo" porque "está prohibido" por la Ley Quinta de 1992, que regula el funcionamiento del Congreso.

Ante esta solicitud, la ministra respondió: "Vale, no sabía, entonces voy a simplemente guiarme".

La magnitud de la controversia en las redes fue tal que Asprilla escribió dos tuits donde aseveró que en "múltiples ocasiones", en su ocho años de vida parlamentaria, había solicitado el cumplimiento de la Ley Quinta, incluso a los ministros de los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque. "Insisto, ¿por qué nunca eso mereció un titular de prensa?", se preguntó.

Según lo afirmado por Petro, la prensa pasó bajo la mesa la explicación de la titular de Minas sobre la llamada "justicia tarifaria", que busca una disminución en los costos de la energía para los colombianos, a través de acuerdos con distintos sectores.

La energía es un bien común, un derecho universal. No puede reducirse a una mercancía que alimenta las brechas de desigualdad. Vamos por la justicia tarifaria, a sentar las bases para una transición energética justa, segura y técnica. ¡Seguimos! #ElCambioEsConLaGentehttps://t.co/JstXeUF9Ah — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) September 13, 2022

En su derecho de palabra, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe hizo un duro descargo contra Vélez, en el mismo tono de las críticas que más se repiten.

"Lo que hemos visto ha sido falta de preparación, inexperiencia, para algunos es un chiste, pero realmente para muchos da miedo, da preocupación no tener la certeza de que esté asumiendo con el liderazgo que corresponde a ese sector", expresó.

Un señalamiento más surgió en las redes porque durante su comparecencia ante el Parlamento a Vélez se le olvidó la palabra 'subasta'.

Adelantándose a más comentarios en contra, tuiteó que seguramente se destacaría ese lapsus sin decir que le presentó al país "los principios de la transición energética" y el compromiso de su cartera con "la seguridad, la soberanía y la justicia energética".

A favor y en contra

Los comentarios en contra de Vélez van en direcciones similares. Se pone énfasis en su supuesta inexperiencia y poca preparación que tendría para el cargo debido a sus estudios y el hecho de ser mujer.

Que sea filósofa o lo que sea no es la discusión, es que no conoce la cartera, es que el tema de la gasolina y la energía se le está saliendo de las manos a este gobierno. Se hicieron elegir para solucionar no para culpar a los demás https://t.co/ZHwBVgwkeX — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) September 13, 2022

Hay practicantes técnicos mejor preparados que la MinMinas Irene Vélez, que siempre tendrá alguna excusa para solventar su completa ignorancia sobre lo que trata de hacer. Ha sido una irresponsable al asumir un cargo para el que no está preparada. @IreneVelezT renuncie. — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) September 11, 2022

El desastroso nombramiento de Irene Vélez no hubiera sido posible sin haber elegido primero a una mujer profundamente incompetente para ocupar la vicepresidencia. — Julio César Iglesias (@IglesiasJulio87) September 12, 2022

Por otro lado, quienes la defienden se refieren a un "matoneo constante en su contra" y a una "estrategia mediática" en detrimento de ella "porque no está con los poderosos que manejan Ecopetrol, las electrificadoras y las multinacionales".

El matoneo constante contra la Ministra de Minas, Irene Vélez, ya es una persecución infame.La atacan por cualquier tontería, que si dijo o no dijo, que si miró o no miró.La verdad es que la oposición no tiene nada de inteligente. Es puro bulliying y acoso mediático. — El Latinoamericano (@ManuelBeltrn14) September 12, 2022

A la ministra Irene Vélez no la quieren descabezar por leer en el congreso, ésa es la estrategias mediática, a ella la quieren sacar porque no está con los poderosos que manejan Ecopetrol, las electrificadoras y las multinacionales que manejan la extracción minera en el país. — Mamertos 2.0 (@Mamertos0) September 13, 2022

