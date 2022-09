Borrell compara las sanciones antirrusas con una "dieta"

El jefe de la diplomacia europea señaló que, si bien las medidas coercitivas "no tienen efecto inmediato", la UE no puede levantarlas "antes de que hayan surtido efecto".

La Unión Europea (UE) no debería levantar las sanciones que se impusieron a Rusia a raíz de su operativo en Ucrania, aunque no tengan un efecto inmediato, dado que funcionan como una "dieta", declaró este martes el alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell.

"Creo que es importante en que insistamos en que las sanciones son efectivas y que no podemos levantar las sanciones antes de que hayan surtido efecto", señaló Borrell en un tiempo de preguntas y respuestas con eurodiputados en el pleno que se celebra esta semana en Estrasburgo.

"No tienen efecto inmediato. Esto es como cura de adelgazamiento. Usted empieza a hacer dieta y al cabo de una semana se lamenta de que todavía no haya perdido muchos kilos", sostuvo, agregando que se necesita "mantener la constancia", dado que "de lo contrario los kilos que perdió los va a volver a ganar muy rápidamente". "Eso lleva su tiempo", puntualizó.

Conversaciones de paz

También declaró que, si bien el bloque comunitario quiere que las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev se inicien "cuanto antes", esta decisión corresponde a los dirigentes ucranianos.

"No sé cuándo pueden y deben empezar las negociaciones de paz. […] No soy yo quién para aconsejar al presidente de Ucrania, que es el que está haciendo frente a una invasión. Por nosotros, por la UE, las negociaciones cuanto antes mejor", señaló. Al mismo tiempo, recordó que las conversaciones de paz "no se producen por casualidad ni por milagro", sino cuando las circunstancias y "la voluntad del agresor" lo permiten.

Además, manifestó su deseo de que el conflicto "se acabe cuanto antes", pero subrayó que no es indiferente a cómo se acaba. "Cuanto antes sí, pero no de cualquier manera. […] Si dejamos de ayudar a Ucrania, puede que la guerra se acabe antes. ¿Pero a usted no le importa que la guerra se acabe con un país dominado por una potencia agresora? ¿A usted no le importa de qué manera los ucranianos van a vivir después de que la guerra se acabe?", expresó.

"Hay que hablar" con Rusia

Al ser preguntado si es aceptable debatir cualquier tema con el mandatario ruso Vladímir Putin, teniendo en cuenta la situación actual, Borrell afirmó que hay problemáticas que no se pueden resolver sin una participación activa por parte de las autoridades rusas, como, por ejemplo, la seguridad en la central nuclear de Zaporozhie. "Claro que hay que hablar de problemas como este. Habrá que seguir haciéndolo, para eso están los canales diplomáticos", agregó.

Por otra parte, anunció que "en los próximos días" hará una propuesta a los Estados miembros del bloque comunitario para pactar un nuevo tramo de asistencia militar a Kiev. "Las guerras se ganan con armas", puntualizó. De ser aprobado el que ya sería el sexto paquete, el apoyo militar a las fuerzas ucranianas podría alcanzar los 3.000 millones de euros.