El bloque opositor Chile Vamos se deslinda de una reunión clave para el proceso constituyente y pide que el Gobierno no participe

La alianza de derecha considera que el oficialismo no ha valorado el resultado del plebiscito y quiere imponer condiciones para alcanzar un nuevo acuerdo.

El bloque opositor de derecha Chile Vamos anunció que no asistirá a la reunión programada para este jueves con el resto de los partidos políticos, que tenía por objetivo buscar puntos comunes para encauzar un nuevo proceso de reforma constitucional, informó Diario UChile.

El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, informó este jueves que la alianza no participará en la cita, y llamó además a modificar la composición de dicha instancia, ya que considera que el Gobierno de Gabriel Boric no debe participar.

"La insistencia que han hecho partidos del oficialismo demuestra que no se ha aquilatado el resultado del 4 de septiembre, y en ese contexto nosotros no asistiremos a esa reunión", dijo el senador Chahuán.

Y añadió que la administración de Boric quiere imponer condiciones para un nuevo acuerdo, por lo que no debería participar en la mesa de diálogo: "Se pide que el Gobierno, si acompaña, acompañe; pero no pautee. Acá hemos vivido unos días en que el Gobierno ha pauteado y nosotros no estamos dispuestos", manifestó el legislador de Chile Vamos.

Las críticas de la oposición surgen a raíz de las declaraciones de la vocera del Gobierno, Camila Vallejo, quien el lunes anunció a través de Twitter una serie de acuerdos de cinco puntos para allanar el camino hacia una nueva Constitución, algo que fue desmentido luego por varios rivales políticos.

Vallejo se disculpó por lo dicho y aclaró: "No es mi ánimo polemizar ni pautear, al contrario, es acompañar un proceso que es súper importante para nuestro país, donde evidentemente las y los parlamentarios son los protagonistas en su momento".

La iniciativa de iniciar un diálogo común surgió tras la contundente victoria del rechazo a la propuesta de la nueva carta magna. El desenlace de la votación ha generado masivas protestas en todo el país.

El lunes, el Congreso de Chile acordó que la nueva Constitución sea elaborada por un órgano elegido en su totalidad por la ciudadanía, aunque con apoyo de un comité de expertos.