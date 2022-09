Vucic: La UE está amenazando a Serbia

"No creo en los cuentos de hadas y no creo que la Unión Europea sea un lugar tan deseable como solía ser", aseveró el presidente serbio.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, declaró este martes ante el Parlamento nacional que el país corre riesgo de perder las inversiones europeas ante las reiteradas amenazas por parte de Bruselas de dejar de financiar a Belgrado si el Gobierno decide renunciar a la idea de unirse a la UE.

Durante un acalorado debate sobre la autoproclamada República de Kosovo, los diputados de la oposición cuestionaron la política oficial del Gobierno a favor de la Unión Europea, ya que Bruselas puso como una condición previa para la eventual adhesión de Serbia al bloque el reconocimiento de la soberanía kosovar.

El líder del movimiento derechista Dveri, Bosko Obradovic, acusó al mandatario serbio de estar contando "cuentos de hadas" a la hora de abordar el tema de la membresía serbia en la UE.

"Eres el cuento de hadas más grande con esa historia. Nunca entraremos en la UE", dijo el político durante la sesión de la Asamblea.

A su vez, el presidente serbio confesó que sus viajes a Bruselas con el fin de dialogar "no estuvieron ligados a nada bonito" y dijo que la perspectiva de ingreso al bloque ha cambiado recientemente.

"No creo en los cuentos de hadas y no creo que la Unión Europea sea un lugar tan deseable como solía ser", aseveró Vucic, preguntando si Serbia debería abandonar su camino de integración europea y quién protegería a la nación y sus inversiones en ese caso.

"¿Cómo podemos decir que no vamos a unirnos a la UE, quién nos protegerá, cuántas personas están empleadas por alemanes, franceses, checos, empresas polacas en nuestro país?", recordó el mandatario. "¿Creen que ya no escuchamos amenazas de que retirarán inversiones si no reconocemos la independencia de Kosovo?", señaló Vucic, citado por medios locales.

Mientras tanto, la jefa del grupo parlamentario de ultraderecha Zavetnici, Milica Durdevic Stamenkovski, pidió al presidente de Serbia que cree un nuevo equipo compuesto por gente "capaz y profesional" para negociar sobre Kosovo, y lamentó su falta de reacción ante las condiciones que establece Bruselas.

"Se dice insistentemente que la Unión Europea presenta a Serbia ultimátums y demandas, pero no veo que usted les haya respondido", criticó Durdevic.