Una joven de 17 años que mató a su violador deberá pagar 150.000 dólares a su familia

Una adolescente víctima de trata de personas fue sentenciada el martes por un tribunal del estado de Iowa (EE.UU.) a cinco años de libertad condicional supervisada por asesinar a puñaladas a su violador. Además, se le ordenó pagar 150.000 de restitución a la familia del hombre.

Pieper Lewis, de 17 años, que inicialmente fue acusada de asesinato en primer grado, se declaró culpable de homicidio involuntario y lesiones intencionales que llevaron a la muerte de Zachary Brooks, de 37 años, ocurrida en junio de 2020. Ambos cargos se castigan con hasta 10 años de prisión.

Sin embargo, el juez de distrito del condado de Polk, David Porter, sentenció este martes a Lewis a solo cinco años de libertad condicional y a cumplir 1.200 horas de servicio comunitario. Deberá vivir en el Centro de Mujeres Fresh Start y también podría ser rastreada a través de monitoreo por GPS, informa Des Moines Register.

En cuanto a la obligación de indemnizar a la familia de su violador, al tribunal "no se le presenta otra opción", dijo Porter, señalando que la restitución es obligatoria según la ley de Iowa, que ha sido confirmada por la Corte Suprema local.

Lewis, que tenía 15 años cuando apuñaló a Brooks más de 30 veces, fue víctima de un esquema de explotación sexual luego de abandonar su hogar a causa de los abusos mentales y emocionales perpetrados por su madre adoptiva.

Las autoridades detallaron que un hombre de 28 años ofreció a la adolescente un techo a cambio de prestarle favores sexuales a él y a otras personas. Fue así como cayó en manos de Brooks, quien la violó repetidamente y la obligaba a consumir alcohol y marihuana. Tras uno de esos encuentros, la menor agarró un cuchillo de la mesita de noche mientras su abusador dormía y lo apuñaló en un ataque de ira, hiriéndolo mortalmente en los brazos y la ingle.

"Soy una sobreviviente"

Lewis fue arrestada un día después de los hechos y desde entonces ha permanecido en un centro de detención juvenil, donde continuó sus estudios de bachillerato y se graduó en julio pasado. En una declaración previa a su sentencia, la joven señaló que ella también es una víctima. "Ojalá nunca hubiera ocurrido", afirmó, agregando que "decir que solo hay una víctima en la historia es absurdo". "Soy una sobreviviente", añadió.

Antes de anunciar la sentencia, el juez interrogó a la adolescente sobre las elecciones que tomó y que la llevaron al apuñalamiento de Brooks.

"Le quité la vida a una persona", respondió Lewis, según The Times. "Mis intenciones ese día no eran simplemente salir y quitarle la vida a alguien. En mi mente sentí que no estaba segura y sentí que estaba en peligro, lo que dio lugar a los actos. Pero eso no quita que se haya cometido un crimen", declaró, lamentando lo ocurrido.

Las fuerzas del orden no han negado que Lewis fue agredida sexualmente. Sin embargo, los fiscales rechazaron que se llamara a sí misma una víctima del caso, argumentando que Brooks estaba dormido en el momento en que fue apuñalado y no representaba un peligro inmediato.

Por su parte, Matthew Sheeley, uno de los abogados defensores de Lewis, destacó que sus acciones estaban directamente relacionadas con su condición de víctima de trata de personas.