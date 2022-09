"Putin fracasará y Europa vencerá": la UE no planea levantar las sanciones antirrusas, dice la jefa de la Comisión Europea

Ursula von der Leyen admitió que los meses venideros "no serán fáciles ni para las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes ni para las empresas".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró este miércoles durante una intervención ante el Parlamento Europeo que el bloque comunitario no va a levantar las sanciones antirrusas impuestas por el conflicto en Ucrania.

"Quiero dejarlo muy claro: no vamos a levantar las sanciones. Es el momento de mantenernos firmes. Es el momento de mantenernos firmes y no de hacer política de apaciguamiento", afirmó la alta funcionaria, agregando que Bruselas habría tenido que hacer caso de los llamamientos que alertaban de que "[el presidente ruso Vladímir] Putin no pararía".

Paralelamente, la jefa del brazo ejecutivo del bloque admitió que los meses venideros "no serán fáciles ni para las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes ni para las empresas".

"Seamos claros: hay mucho en juego. No solo para Ucrania, sino para toda Europa y para el resto del mundo", recalcó.

Además, enfatizó que no se trata solo del conflicto entre Rusia y Ucrania, indicando que el frente se extiende a nivel energético y político. "Es una guerra contra nuestra energía […] Es una guerra de la autocracia contra la democracia. Y hoy comparezco aquí con la convicción de que […] Putin fracasará y Europa vencerá", afirmó.

En cuanto a la actual crisis energética y el recorte de los suministros rusos de gas, que Moscú vincula con dificultades técnicas agravadas por las sanciones, Von der Leyen destacó que la UE importa actualmente solo el 9 % del hidrocarburo de gasoductos desde Rusia, mientras que el año anterior esta cifra se situaba en el 40 %. En este contexto, volvió a culpar a Moscú de "seguir manipulando" el mercado energético de Europa.

Rusia sigue siendo proveedor fiable, afirma Putin

Este martes, Putin aseguró durante una conversación telefónica con el canciller alemán Olaf Scholz que Moscú ha sido y sigue siendo un proveedor fiable de recursos energéticos que cumple todas sus obligaciones contractuales. En este sentido, recordó que las interrupciones en las operaciones del gasoducto Nord Stream 1 se originaron por las sanciones antirrusas impuestas por Occidente.

"Teniendo en cuenta que las autoridades de los respectivos países cerraron el suministro de gas a través de Ucrania y de Polonia, además de oponerse al lanzamiento del gasoducto Nord Stream 2, los intentos de culpar a Moscú por los problemas en el suministro de energía en la UE son muy cínicos", reza el comunicado del Kremlin.

La semana pasada, el mandatario ruso advirtió que la política de sanciones de Occidente lleva a la UE a "un callejón sin salida", al tiempo que señaló que Europa renuncia a sus ventajas competitivas y está comprando gas más caro al aferrarse a sus planes de renunciar al hidrocarburo ruso. "Si creen que no necesitan esas ventajas, eso es asunto suyo. Porque la demanda de recursos energéticos en el mundo es muy grande".

Comentanto los intentos de imponer un tope a los precios del gas y del petróleo rusos, Putin afirmó que se trata de "una tontería" y una "decisión que no tiene ninguna perspectiva".