"Te obligan a renunciar a tu país": un piloto ruso condena el requisito 'político' que exigen para correr en el Dakar-2023

El piloto ruso Serguéi Karyakin ha condenado que los deportistas de su país que deseen participar en el Dakar-2023 tengan que firmar un documento que condena la operación especial militar de Moscú en Ucrania, exigencia que no dudó en calificar de "acto rastrero".

Primero "me obligaron a renunciar a la bandera, al himno, y ahora ya me obligan a renunciar a algunas de mis creencias, al lugar donde naciste, a tu país", manifestó el ganador de la edición 2017 en cuatriciclos.

"No voy a acceder a esta locura, porque acá crecí. Este país me ha criado, me ha nutrido y darle la espalda es lo último que debería hacer", aseveró.

El pasado mes de marzo, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) exigió a los pilotos rusos y bielorrusos que firmaran una declaración de compromiso con los principios de paz y neutralidad política que incluye una cláusula de solidaridad con Ucrania. Karyakin lamenta que la FIA "grite a los cuatro vientos la ausencia de política en el deporte, cuando, en realidad, existe una política de doble rasero".

El deportista señaló a RIA-Novosti que actualmente hay abogados intentando "presionar" para que se elimine el requisito de la firma de un documento que "contradice la competencia" y condicionó su participación en la carrera a la retirada de dicha exigencia.

Entretanto, la piloto rusa Anastasia Nifóntova anunció que no participará en la edición de este año en señal de repulsa por la exigencia de este requisito. "No puedo firmarlo porque no estoy de acuerdo. En este contexto, la participación es imposible, no puedo no apoyar a mi país", expresó la deportista, citada por RIA-Novosti.

La 45.ª edición del Dakar se disputará en Arabia Saudita entre el 31 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023.