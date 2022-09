VIDEO: Protesta masiva en la capital de Armenia exige la renuncia del primer ministro

Centenares de personas se han congregado la tarde de este miércoles en Ereván, la capital de Armenia, frente a la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento), para exigir la renuncia del primer ministro, Nikol Pashinián.

Los manifestantes, que trataron de romper la puerta de acceso al Parlamento, acusan a Pashinián de querer hacer concesiones a Azerbaiyán en medio de la escalada de tensión que se vive en la frontera entre ambas naciones, que se acusan mutuamente del inicio de las hostilidades.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo salió al paso de estos rumores e instó a no dejarse llevar por manipulaciones. "Queridos compatriotas, les ruego que no cedan a la manipulación. No se ha firmado ningún documento [con Azerbaiyán] ni se está preparando su firma. Se trata de una distracción informativa, dirigida por fuerzas externas no amistosas con el fin de romper la inmunidad del país", escribió Pashinián en sus redes.

Más información, en breve.