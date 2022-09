El 'creador' del bitcóin asegura que pisoteó el disco duro con las claves de la billetera de Satoshi Nakamoto

El informático Craig Wright, que afirma ser el creador del bitcóin y el mítico Satoshi Nakamoto, a quien se atribuye la autoría de la criptomoneda más popular del mundo, aseguró este miércoles que pisoteó el disco duro con las claves que daban acceso a la billetera de Satoshi.

El hombre realizó las declaraciones durante una audiencia judicial en un tribunal de Oslo (Noruega) que tramita la batalla legal entre él y Magnus Granath, también conocido como Hodlonaut, quien tachó de "estafador" a Wright, a través de una serie de tuits, por su incapacidad de confirmar con evidencias creíbles que es el verdadero creador del bitcóin, reseña el portal CoinDeck.

De hecho, Wright ya trató sin éxito de demostrar en 2016 que él es Satoshi, señalando que controla sus claves durante sesiones privadas con el desarrollador del bitcóin en sus etapas iniciales Gavin Adnresen y el exdirector de la fundación de la criptodivisa, Jon Matonis. Sin embargo, sus argumentos han sido desacreditados por expertos en criptografía.

Ahora, durante el litigio en Noruega, Wright ya no intenta convencer a la corte con evidencias criptográficas. Esta vez asegura haber destruido el disco duro poco después de su intento de suicidarse en mayo de 2016, al tiempo que señala que la prueba criptográfica no es concluyente y que la identidad "no está relacionada con las claves".

El informático argumentó que pisotear la prueba era "la única manera" para evitar que se le obligue demostrar que él es Satoshi con pruebas criptográficas, porque ello daría a sus oponentes "la salida fácil".

"No quería alentar los argumentos de que necesitan las claves. Sí, pueden decir que esto es un riesgo, pero creo que es la cosa más importante que he hecho en mi vida", afirmó Wright tras ser preguntado por el abogado de Hodlonaut si destruyó el disco duro de forma intencional.